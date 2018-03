Paralimpiadi invernali | Postua tifa per il Buffon dei ghiacci Balossetti

Medagliere Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando - Italia tredicesima dopo due giornate : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 4 3 2 9 2 France 3 2 1 6 3 Slovakia 3 1 1 5 4 Germany 2 3 0 5 5 Canada 2 1 3 6 5 Ukraine 2 1 3 6 7 NPA 2 1 0 3 8 Switzerland 2 0 0 2 9 Belarus 0 2 2 4 10 Great Britain 0 2 1 3 10 Japan 0 2 1 3 12 Austria 0 1 2 3 13 ITALY 0 1 1 2 14 Belgium 0 0 1 1 14 Republic of Korea 0 0 1 1 14 New ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di domenica 11 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI domenica 11 marzo SCI ALPINO DISCESA LIBERA FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Millie Knight / Brett Wild Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe DISCESA LIBERA FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Andrea Rothfuß Alana Ramsay DISCESA LIBERA FEMMINILE – SITTING Anna Schaffelhuber Claudia Lösch Momoka Muraoka DISCESA LIBERA MASCHILE – IPOVEDENTI Jakub ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli è ARGENTO in supergigante nella seconda giornata : La seconda giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 hanno visto l’assegnazione di otto nuovi titoli, sei nello sci alpino e due nello sci di fondo, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo la medaglia di bronzo vinta ieri in discesa, l’azzurro Giacomo Bertagnolli ha rinnovato l’appuntamento con il podio: accompagnato dalla guida Fabrizio Casal, ...

Paralimpiadi invernali 2018 - prima medaglia all'Italia. Bronzo a Bertagnolli-Casal : Terzo posto per l'atleta ipovedente, accompagnato da Fabrizio Casal. Luca pancalli: "Sono emozionato" Chi sono gli azzurri da medaglia Paralimpiadi invernali 2018, l'Italia in pista senza donne ...

Paralimpiadi INVERNALI/ Di Pyeongchang : basta discriminazioni - a quando i 'Giochi uniti'? : Sono iniziate ieri a Pyeongchang le PARALIMPIADI INVERNALI. Gesti sportivi di alto livello che nulla hanno da invidiare alla manifestazione gemella.

Sledge hockey - Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Norvegia-Italia 2-3. Gli azzurri vincono agli shootout : Esordio positivo per l’Italia dello Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: gli azzurri hanno battuto agli shootout per 3-2 la Norvegia ed hanno conquistato i primi due punti della competizione, mentre ai nostri avversari ne va comunque uno. L’Italia è stata per due volte avanti e per due volte si è fatta raggiungere, prima di vincere agli shootout. Dopo un primo periodo a reti inviolate, nel quale gli azzurri ...

Medagliere Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando dopo la prima giornata di gare : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 3 1 1 5 2 France 2 1 0 3 2 NPA 2 1 0 3 4 Ukraine 1 1 3 5 5 Canada 1 1 2 4 6 Germany 1 1 0 2 6 Slovakia 1 1 0 2 8 Switzerland 1 0 0 1 9 Belarus 0 2 2 4 10 Japan 0 2 0 2 11 Great Britain 0 1 0 1 12 Austria 0 0 1 1 12 Belgium 0 0 1 1 12 Italy 0 0 1 1 12 New Zealand 0 0 1 1 giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di sabato 10 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI sabato 10 marzo SCI ALPINO DISCESA LIBERA FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Millie Knight / Brett Wild Eleonor Sana / Chloé Sana DISCESA LIBERA FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Andrea Rothfuß Mollie Jepsen DISCESA LIBERA FEMMINILE – SITTING Anna Schaffelhuber Momoka Muraoka Laurie Stephens DISCESA LIBERA MASCHILE – IPOVEDENTI Marc Marcoux / ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : medaglia di bronzo per Giacomo Bertagnolli in discesa - buona la prima per l’hockey : Dopo la cerimonia d’apertura di ieri, le Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 hanno vissuto le prime competizioni quest’oggi, con l’assegnazione di ben dodici titoli tra sci alpino e biathlon, oltre allo svolgimento delle prime partite di sledge hockey e wheelchair curling. L’Italia era presente nello sci alpino con due atleti e nello sledge hockey. L’uomo più atteso per i colori azzurri era sicuramente ...

Sono iniziate le Paralimpiadi invernali 2018 : A mezzogiorno si Sono aperti i Giochi con la tradizionale, grandiosa cerimonia inaugurale: l'Italia ha portato 26 atleti a Pyeongchang The post Sono iniziate le Paralimpiadi Invernali 2018 appeared first on Il Post.