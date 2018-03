: Continua la diretta di #radiovaticanaitalia sulla visita del #Papa alla Comunità di Sant’Egidio. Francesco: “Il mon… - Rvaticanaitalia : Continua la diretta di #radiovaticanaitalia sulla visita del #Papa alla Comunità di Sant’Egidio. Francesco: “Il mon… - vaticannews_it : Il #Papa e le #donne, armonia e bellezza del mondo. #WomensDay - Vatican News - vaticannews_it : #PapaFrancesco e le donne, forza d'amore per il mondo - Vatican News -

"Il futuro delappare incerto. Guardate quante guerre aperte. Pensiamo ai dolori del popolo siriano, di cui avete accolto i rifugiati tramite i 'corridoi umanitari'. Com'è possibile che, dopo le tragedie del ventesimo secolo, si possa ancora ricadere nella stessa assurda logica?". Così ila Trastevere per i 50anni di S.Egidio. "Ilè diventatoma per i poveri si sonoti", ha denunciato,invitando a "costruire ponti per la globalizzazione della solidarieta". E: "Lo straniero non è un nemico".(Di domenica 11 marzo 2018)