Papa Francesco torna a fare politica | quella frase sugli ' stranieri' e il legittimo

Migranti - Papa Francesco : 'Non sono nemici - rabbia e paura sono malattie' : 'Da quando la vostra comunità è nata, il mondo è diventato 'globale': l'economia e le comunicazioni si sono, per così dire, 'unificate'. Ma per tanta gente, specialmente poveri, si sono alzati nuovi ...

'Non avere paura dello straniero o del povero' - Papa Francesco - : Roma, 11 mar. , askanews, 'Non avere paura dello straniero, di chi è diverso da noi, del povero, come fosse nostro nemico': l'esortazione arriva da Papa Francesco, durante la visita alla comunità di ...

Papa Francesco va da Sant'Egidio e bacchetta quei cristiani che non aprono le porte ai migranti : Secondo il Papa il futuro del mondo appare incerto. Guardate quante guerre aperte!'. Poi un ringraziamento per avere reso possibile i 'corridoi umanitari Com'è possibile che, dopo le tragedie del ...

Il Vaticano fa causa a sito cattolico ultraconsevatore critico con Papa Francesco : Scrive Il Giornale che la Segreteria di Stato Vaticana ha dato incarico ai suoi legali dello studio Baker & Mckenzie, tra i più potenti e influenti al mondo, di diffidare www.infoVaticana.com dall'...

Papa Francesco e il rivoluzionario concetto di salvezza eterna : Nella sua ultima lettera apostolica "Placuit Deo" Bergoglio sostiene che la vita eterna è un bene a cui nessuno è escluso al di là della fede professata

[L'analisi] Il botto di Papa Francesco - l'arcivescovo ucciso sull'altare per difendere i poveri diventerà santo : Mi trovavo a fare la cronaca dell'udienza con un collega di un'altra agenzia e prima che arrivasse il Papa nell'Aula, visto in prima fila il vescovo Romero seduto solo in attesa, lo avvicinammo. Egli ...

Vaticano - Papa Francesco e l'app per la preghiera online : malumori nella Chiesa : Il Papa non può che approvare questa iniziativa che diffonde anche le intenzioni mensili di preghiera aprendosi alla comunità del mondo digitale. Click to pray si muove in questa direzione e cerca di ...

Cosa dice Papa Francesco in occasione dell'8 marzo : Città del Vaticano, 8 mar. , askanews, 'Ringrazio tutte le donne che ogni giorno cercano di costruire una società più umana e accogliente'. Così Papa Francesco su Twitter per l'8 marzo. Complice l'...

Papa Francesco traccia la road map per i migranti : 'Gli Stati li accolgano rispettando gli accordi' : ... 'Mi rallegro che molte delle Conferenze episcopali qui rappresentate stanno camminando in questa direzione, in una comunione di intenti che testimonia al mondo intero la sollecitudine pastorale ...

Papa Francesco : "Non fate pagare le Messe"/ "I sacramenti sono gratis come il sacrificio di Cristo" : Papa Francesco: "Non fate pagare le Messe, i sacramenti sono gratis come il sacrificio di Cristo". Le ultime notizie sul messaggio del Santo Padre.

Arriva l'app per pregare insieme a Papa Francesco : pregare con Papa Francesco senza andare fino al Vaticano è possibile da oggi. La rete mondiale di Preghiera del Papa, l’Apostolato della Preghiera, inventato dai gesuiti oltre cento anni fa per aiutare i...

Clicca per pregare Papa Francesco lancia la app per i fedeli : Roma «La messa non si paga, la messa è il sacrificio di Cristo che è gratuito». Papa Francesco è molto chiaro e torna su un argomento affrontato già in un'altra occasione, bocciando senza se e senza ma il cosiddetto «tariffario» per le celebrazioni. Specialmente quelle in onore dei defunti. «Nessuno e niente è dimenticato nella preghiera eucaristica ha osservato Bergoglio nell'udienza ...

Papa Francesco ai sacerdoti “Non fate pagare la messa” : «La messa non si paga. Se vuoi fare un’offerta falla, ma non si paga». Papa Francesco, nell’aula delle udienze in Vaticano, solleva lo sguardo dal discorso preparato e parla a braccio rivolgendosi ai fedeli. L’argomento della sua catechesi è la preghiera eucaristica, cuore della messa, che accompagna la consacrazione del pane e del vino. È l’occasi...