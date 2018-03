: I preparativi a santa Maria in trastevere per la visita del #Papa domani pomeriggio a Sant’Egidio @santegidionews .… - Rvaticanaitalia : I preparativi a santa Maria in trastevere per la visita del #Papa domani pomeriggio a Sant’Egidio @santegidionews .… - NotizieIN : Papa a Trastevere per 50 anni S.Egidio - akhetaton11 : RT @PaolaScarcella: A Santa Maria in Trastevere @santegidionews in festa per Papa Francesco -

"Dobbiamo avere il cuore aperto per tutti,senza distinguere questo è amico, questo mi piace e quello no". E'la raccomandazione diFrancesco al popolo della Comunità di Sant'che lo ha accolto alla Basilica di Santa Maria inper i 50del movimento fondato da Andrea Riccardi. "Anche il cielo ha le porte aperte", ha ironizzato sulla pioggia che cadeva fitta. "Grazie per aver portato i poveri nella Chiesa",ha detto il presidente Impagliazzo."Il rione era una porto e ancora oggi viviamo con porte aperte".(Di domenica 11 marzo 2018)