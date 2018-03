Panchina rossa contro violenza su donne | inaugurata venerdì | già vandalizzata

ilmattino

: Boves: inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne FOTO - #Boves: #inaugurata #panchina #rossa - zazoomnews : Boves: inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne FOTO - #Boves: #inaugurata #panchina #rossa - zazoomnews : Boves: inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne FOTO - #Boves: #inaugurata #panchina #rossa - LuisaPozzoni : RT @TargatoCN: Boves: inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne (FOTO) -

(Di domenica 11 marzo 2018) Insorge anche il mondo della scuola. 'La scuola - dice un insegnante della vicina scuola primaria Andrea Doria - non si fermerà davanti ad atti come questo, sappiamo quanto in questo quartiere sia ...