Pallamano | Serie A femminile 2017 18 | alla Jomi Salerno il big match contro Conversano

Pallamano - Serie A maschile : Pressano al comando della poule play-off - torna al successo il Fasano : Tre su tre. Non si arresta la corsa del Pressano della poule play-off della Serie A di Pallamano maschile, con i trentini capaci di sconfiggere anche il Conversano 25-24, con la Junior Fasano che si rilancia, superando 32-23 il Bologna. Tutto facile invece per il Bozen, vittorioso 45-31 sul Cingoli. Nella poule Promozione, resta a punteggio pieno il Brixen, che supera 30-26 il Padova, mentre le 14 reti di Udovicic permettono al Trieste di avere ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : la Jomi Salerno insegue ancora l’Indeco Conversano - decisivo lo scontro diretto : Tutto invariato nella Serie A di Pallamano femminile dopo la diciassettesima giornata, con l’Indeco Conversano ancora in testa alla classifica, in virtù del successo 27-16 sul Flavioni Civintavecchia, penalizzato in settimana anche dal crollo del palazzetto, a causa dell’intensa nevicata. A -2 c’è però sempre la Jomi Salerno, vittoriosa a Brescia 30-25. Le 15 reti di un’indemoniata Daniela Palarie non bastano invece ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : il Pressano sbanca Fasano - bene anche Conversano : Seconda giornata di gare per quanto riguarda la seconda fase della Serie A di Pallamano maschile, che ha visto importanti risultati, soprattutto per quanto riguarda la poule scudetto. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati del fine settimana. Poule Play-off: grande prova del Pressano, che si ritrova a punteggio pieno, grazie al 25-19 inflitto in casa della Junior Fasano, condividendo la vetta della classifica con uno ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : successo facile per Conversano - la Jomi Salerno resta in scia : Diciassette su diaciassette. Questo l’impressionante rullino di vittorie dell’Indeco Conversano nella Serie A di Pallamano femminile, con i due punti di questa settimana racimolati contro il Teramo, con il punteggio finale di 42-14. Tiene il passo la Jomi Salerno, giustiziera 37-24 del Dossobuono, mentre il derby di Ferrara tra Ariosto ed Estense termina sul 24-24. Altro pareggio quello tra Brescia e Casalgrande Padana, per 29-29, ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : al via la seconda fase - il Bozen supera la Junior Fasano : E’ iniziata questo fine settimana la seconda fase della Serie A di Pallamano maschile, che ha posto fine alla divisione in gironi, attraverso 5 raggruppamenti, che serviranno a delineare le 14 formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di giornata. Poule Play-Off: a Lavis, il Pressano prosegue il suo magic moment, e piega 21-19 il Bologna, grazie soprattutto alle parate di un ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : l’Indeco Conversano vince col brivido - tutto facile per la Jomi Salerno : Sedici su sedici per l’Indeco Conversano nel campionato di Serie A di Pallamano femminile, che mantiene col brivido l’imbattibilità, sconfiggendo 22-21 l’Estense Ferrara in trasferta, grazie alle 9 realizzazioni di Giusy Ganga. Resta a -2 la Jomi Salerno, che trascinata da Suleiky Gomez piega 28-20 il Brixen, mentre in terza piazza troviamo il Cassano Magnago, superato però 26-22 dal Casalgrande Padana. Ad approfittare del ko ...

Pallamano - Serie A maschile : si chiude la regular season - decise le qualificate alla Coppa Italia : Si è chiusa questo fine settimana la regular season della Serie A di Pallamano maschile, che ha deciso le 8 qualificate alla Coppa Italia 2018, in programma a Conversano. Tra queste ci sono nel girone A Bolzano e Pressano, giustizieri rispettivamente di Molteno (33-25) ed Eppan (29-19), con il Trieste che strappa il pass da migliore terza, superando 31-25 il Merano. Pareggio pirotecnico tra Cassano Magnago e Bressanone per 30-30, con il quadro ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : tutto facile per l’Indeco Conversano nella quindicesima giornata : Prosegue anche questa settimana la marcia dell’Indeco Conversano nella Serie A di Pallamano femminile 2017/18, che nel remake della finale di Coppa Italia piega 30-17 l’Oderzo, mentre la Jomi Salerno sconfigge 30-14 l’Ariosto Ferrara. La terza piazza resta affare del Cassano Magnago, giustiziere 40-30 del Teramo, con il Brescia che fa invece il colpaccio sul Dossobuono per 29-26. Due punti importanti per il Casalgrande Padana, ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Alessio Moretti trascina Bolzano - Pressano ipoteca il secondo posto : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano maschile, dove a far festa è il Pressano, capace di sconfiggere 28-24 il Brixen in trasferta, ipotecando così la qualificazione alla Coppa Italia, insieme al Bolzano, vittorioso 28-21 sul Trieste, grazie alle 8 reti di Alessio Moretti. Due punti anche per Eppan e Cassano Magnago, giustizieri rispettivamente di Malo (27-19) e Merano (22-20), con il quadro chiuso dal 30-27 del Mezzocorona sul ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : tutto facile per il Conversano nella 14esima giornata : Anche dopo la 14esima giornata la capolista della Serie A di Pallamano femminile è l’Indeco Conversano, capace di sconfiggere 34-17 il Casalgrande Padana, grazie alle 13 reti di Giada Babbo, sempre più trascinatrice, dopo la partenza di Laura Rotondo. Sorride l’Oderzo, che con i 12 gol di Arasay Duran supera 27-20 il Flavioni, con il Dossobuono giustiziere 36-27 dell’Ariosto Ferrara, nella giornata del debutto di Sofia Ghilardi ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : prima sconfitta per Bolzano - vincono le altre capoliste : Mancano solamente due giornate al termine della regular season della Serie A di Pallamano maschile, con il Bolzano che questa settimana è caduto per la prima volta in stagione sul campo del Cassano Magnago, con il punteggio di 23-22. Successo prezioso per il Pressano, che ha piegato 23-19 il Merano, con il Brixen che a sorpresa ha ceduto 27-26 contro l’Eppan in trasferta. Del KO degli altoatesini ne ha approfittato dunque il Trieste, ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : girone A a riposo - vincono Bologna e Conversano : La Serie A di Pallamano maschile è ormai entrata nel vivo, quando mancano appena due partite, prima della Coppa Italia, che assegnerà il primo trofeo stagionale, nonchè i primi verdetti per quanto riguarda la zona retrocessione. Il turno di questo fine settimana non è stato però completo, poichè il girone A ha osservato un turno di pausa, a causa dell’Alpe Adria Cup, disputata a Bressanone. Nel girone B, conquista l’aritmetica ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : tutto facile per l’Indeco Conversano - vince anche la Jomi Salerno : anche senza Laura Rotondo, l’Indeco Conversano resta in testa alla classifica di Serie A femminile, grazie al successo delle pugliesi al Pala SanGiacomo sull’Ariosto Ferrara, per il punteggio di 37-23, in cui spiccano le 7 realizzazioni dell’ala Giada Babbo. Prosegue anche l’inseguimento delle campionesse in carica della Jomi Salerno, vittoriose 30-26 sul campo di un sempre più inguaiato Teramo, mentre gli 8 gol di Arasay ...