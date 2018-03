Palermo Tari | netto miglioramento riscossioni

Palermo. Auto rubata ritrovata e restituita al proprietario : Un’Auto sprovvista delle targhe é stata trovata da una pattuglia della polizia municipale. Il rinvenimento è avvenuto sulla strada per

Palermo : Comune - dalla Tari introiti aumentati di oltre undici milioni euro : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - L’ammontare delle riscossioni a Palermo "è in miglioramento". Lo rende noto il Comune. "Il 2017 chiude con un + 11.300.000 euro di riscossione Tari - dicono dal Comune - Il trend positivo sta continuando e si sta rafforzando nel 2018 con oltre 10.000.000 euro di maggior

Palermo : aggredito il segretario provinciale di Forza Nuova : Massimo Ursino è stato legato e picchiato in strada ieri sera da almeno sei persone a volto coperto - La Digos sta indagando per individuare gli autori dell'aggressione al responsabile provinciale ...

Piccole strutture - grandi tasse Tari a Palermo - la rivolta dei B&B : "Rischiamo da un lato un possibile danno erariale qualora il Comune perdesse questi ricorsi " continua Figuccia - e dall'altro un concreto danno all'economia dell'intero indotto, che proprio nell'...

Palermo. Rimodulazione tariffe per l’imposta di soggiorno relativa alle strutture extra-alberghiere : La Giunta Orlando ha approvato una Rimodulazione delle tariffe per l’imposta di soggiorno relativa alle strutture extra-alberghiere, includendo in tale categoria anche le “locazioni brevi” di durata inferiore ai 30 giorni, effettuate da soggetti che non esercitano attività d’impresa. A seguito del…Continua a leggere →

Palermo - a tutto Zamparini : dal rapporto con Tedino alla possibile svolta societaria : Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione della squadra di Tedino. Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club rosanero: “Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato con Tedino e il nostro staff. Abbiamo avuto conferma che l’organico era ottimo, nonostante le critiche di inizio campionato, siamo in testa ed e’ un buon auspicio per andare in serie A. Da quando sono a Palermo non ho ...

Turismo : a Palermo unica tariffa per imposta soggiorno - Federalberghi 'Colmato gap' (2) : ... da un lato, di dare maggiore regolamentazione ad un settore, quello turistico, in continua espansione e che genera sempre più economia nella nostra città e dall'altro, permetterà di aumentare le ...

Turismo : a Palermo unica tariffa per imposta soggiorno - Federalberghi 'Colmato gap' (2) : (AdnKronos) - L'imposta di soggiorno da 1,50 euro per le attività extra-alberghiere, per le prime quattro notti di permanenza, entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio e include anche le "locazioni brevi" di durata inferiore a 30 giorni, effettuate da soggetti che non esercitano attività d'impresa.