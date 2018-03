Palermo Abbattuto ficus elastica al Foro Italico

Palermo - cinghiale entra in una scuola e ferisce custode : abbattuto dalla Forestale : E’ entrato in una scuola, dove ha scorrazzato per due ore prima di ferire un custode ed essere abbattuto. E’ accaduto all’Istituto comprensivo “Antonino Caponnetto”, nella borgata di Tommaso Natale, a Palermo: protagonista, un cinghiale. Quando il personale scolastico lo ha avvistato, l’animale era già dentro il giardino della scuola. Già in passato alcuni residenti del quartiere avevano fotografato i grossi suini ...