Orfini | «No a Renzi capro espiatorio Governo con M5s? Sarebbe fine del Pd»

Pd - Orfini : «Renzi si è dimesso formalmente». Orlando : «Il 90% del partito non vuole intesa con M5S o destra» : C'è una lettera di dimissioni firmata da Matteo Renzi all'indomani della debacle elettorale. Lo rivela, tre giorni dopo, il presidente del Pd Matteo Orfini per stoppare il pressing di...

Elezioni 2018 - Orfini : "Renzi si è dimesso formalmente" : Il presidente del Pd bacchetta i dem: "Basta parlarne. Ho convocato l'assemblea". Ipotesi appoggio ai 5 Stelle, Calenda: "Il mio tesseramento sarebbe il più veloce della storia". Orlando: "Il 90% del ...

Pd - Orfini : «Renzi si è dimesso formalmente». Lunedì Martina apre la direzione : «Matteo Renzi si è formalmente dimesso Lunedì. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell'assemblea nazionale ...

Orfini : Renzi si è dimesso - basta discussioni. Ma Orlando : ora gestione collegiale : Il ministro uscente della Giustizia: 90% Pd contrario a un accordo con M5S, non è un tema sul tavolo. Calenda: "Se il Partito democratico si allea con i 5 Stelle, il mio tesseramento sarà il più breve della storia". Emiliano: liberarsi di personaggi come lui

Orfini convoca l'assemblea Pd : Renzi ha lasciato formalmente : Il Pd, dopo il voto, è sempre più nel caos. Lunedì scorso, in una concitata conferenza stampa, il leader del Pd, Matteo Renzi ha annunciato le sue dimissioni da segretario. Poi è arrivata una postilla: "Ma congresso e primarie solo dopo la formazione del governo. Poi farò soltanto il senatore". Tanto è bastato per far infuriare la fronda dem che invece ha chiesto un passo indietro immediato da parte dell'ex premier. Su ...

