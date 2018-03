Orfini | Governo con i grillini? Sarebbe la fine del Pd

Orfini : 'No a Renzi capro espiatorio. Governo con M5s? Sarebbe fine del Pd' : 'Abbiamo condiviso la decisione' delle dimissioni di Matteo Renzi e 'ci consideriamo tutti dimissionari con lui. Se si fa il congresso evidentemente un gruppo dirigente è dimissionario'. Lo dice il ...

Orfini : 'Governo con M5s sarebbe la fine del Pd' : "Io sono dell'idea che quando si perde si sta all'opposizione, poi useremo il peso che abbiamo in Parlamento per far passare i singoli provvedimenti. Ma l'accordo con i Cinquestelle non esiste in ...

Orfini : «No a Renzi capro espiatorio. Governo con M5s? Sarebbe fine del Pd» : «Abbiamo condiviso la decisione» delle dimissioni di Matteo Renzi e «ci consideriamo tutti dimissionari con lui. Se si fa il congresso evidentemente un gruppo dirigente è...

Orfini : governo con M5s sarebbe la fine del Pd : Il presidente del Pd ospite a Mezz'ora in più su Rai Tre: legittimo presidenze Camere vadano a M5s e Lega. Allontana le primarie e indica la preferenza per un'elezione del segretario nella plenaria Dem

Orfini : governo con M5S è la fine del Pd : 16.10 "Renzi non andrà alle consultazioni al Quirinale e non sarà alla direzione domani: si è dimesso il 5 marzo". Così il presidente del Pd, Orfini a "1/2h in più" su Rai3. "L'assemblea dovrebbe cadere entro il 5 aprile", ha aggiunto. "Le dimissioni di Renzi sono inevitabili ma no al capro espiatorio,la responsabilità della sconfitta è di tutti". "Quando si perdono le elezioni si sta all'opposizione",dice,"un governo con M5S sarebbe la fine ...

'Sostenere un governo con il M5s sarebbe la fine del Pd' - Orfini - : Milano, 11 mar. , askanews, 'La mia opinione è che quando si perdono le elezioni si sta all'opposizione. Non si può immaginare che il pd vada al governo perdendo le elezioni. sarebbe incomprensibile a ...

Matteo Orfini : "Non aiuteremo la nascita del nuovo governo" : "Non aiuteremo la nascita del nuovo governo". Così Matteo Orfini, presidente del Partito democratico, ospite a Mezz'ora in più su Rai Tre.Renzi andrà alle consultazioni al Quirinale? "No, evidentemente no. E domani non credo sarà alla direzione". "Chi vuole la damnatio memoriae scarica le proprie responsabilità"La relazione, domani in direzione, la farà Martina. "L'assemblea va convocata entro circa un ...