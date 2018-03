Opportunità di lavoro | concorso per 1220 allievi di Polizia Penitenziaria

Clima - il futuro e le sue Opportunità : energia pulita - mercato del lavoro - tecnologie e cambiamenti climatici : C’è un ponte tra noi e il futuro in cui le società avranno adottato tutte le migliori soluzioni possibili di fronte ai cambiamenti Climatici. È un ponte fatto di collaborazioni multidisciplinari, in cui discipline e saperi diversi collaborano per integrare la conoscenza scientifica con la creazione di soluzioni tecnologiche e strategiche. Questo ponte verso il futuro è stato al centro del dibattito dal titolo “Climate Change reshaping our ...