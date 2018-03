Omicidio Alessandro Neri | focus sui tabulati | eseguita l' autopsia

Omicidio Alessandro Neri - la mamma ascoltata per tre ore dai carabinieri : PESCARA. Bocche cucite da parte degli inquirenti, strettissimo riserbo sui risultati dell'autopsia: si sta lavorando senza sosta sull'Omicidio del giovane Alessandro Neri ucciso con un colpo di arma ...

Omicidio Alessandro Neri - la madre su Facebook si rivolge al killer : “Tu hai una mamma?” : “Ale ti hanno ucciso, Ale con un colpo di pistola... A chi lo ha premuto il grilletto domando: hai una mamma?”, scrive su Facebook la mamma di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore ucciso a colpi di arma da fuoco a Pescara. Il corpo del ragazzo è stato trovato nel pomeriggio di giovedì.Continua a leggere

Omicidio Pescara - la madre di Alessandro Neri su Facebook : "Il killer ha una mamma?" : "Ale ti hanno ucciso, Ale con un colpo di pistola... A chi lo ha premuto il grilletto domando: hai una mamma?". Lo scrive su Facebook la mamma di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore ucciso a colpi di arma da fuoco a Pescara, il cui corpo è stato trovato giovedì pomeriggio nella zona del fosso Vallelunga, alla periferia del capoluogo adriatico.Il giovane era scomparso dalla sua abitazione lo scorso cinque marzo; poi ...

Omicidio di Alessandro Neri : assassino con le ore contate : La svolta nelle indagini sull’Omicidio di Alessandro Neri potrebbe essere imminente. I Carabinieri, infatti, hanno subito inquadrato il caso come un Omicidio.

‘’Non era solo’’. Omicidio Jessica Faoro - spunta una testimonianza choc : smontata la ricostruzione dei fatti dell’assassino Alessandro Garlaschi : L’Omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano ad inizio febbraio con 40 coltellate, ha sconvolto l’opinione pubblica. L’uomo, un tranviere dell’Atm, è stato arrestato poco dopo il delitto ed è stato lui stesso a chiamare il 118. La telefonata, che è stata fatta ascoltare durante una puntata di Quarto Grado, mostra il freddo comportamento dell’uomo: ”Sono Alessandro Garlaschi, sono in ...

"Chi l'ha visto" diffonde il video dell'arresto di Alessandro Garlaschi - il tranviere fermato per l'Omicidio di Jessica Valentina Faoro : Accovacciato nell'androne del condominio di via Brioschi, con le mani fasciate per le ferite, dopo quelle inferte a morte a Jessica Valentina Faoro. Nelle immagini diffuse in esclusiva da Chi l'ha visto?si vede Alessandro Garlaschi, tranviere di 39 anni, subito il fermo per l'uccisione della 19enne a Milano.I Ris sono intenti a fotografare le mani dell'uomo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito la donna alla stomaco e poi al ...