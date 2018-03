Oggi ha vinto il calcio | GRAZIE DAVIDE ASTORI

MillionDAY/ Estrazione di Oggi alle 19 : attesi numeri vincenti - ieri un milione vinto a Carpi! - 7 marzo 2018 - : MillionDAY, Estrazione di oggi 7 marzo 2018: numeri vincenti, ieri il quarto colpo da un milione a Carpi. Si attende la nuova combinazione.

L’Italia ha vinto 40 medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali! Sofia GOggia fa cifra tonda a PyeongChang - discesa storia : Sofia Goggia ha regalato all’Italia la 40esima medaglia d’oro della propria storia alle Olimpiadi Invernali. Da Chamonix 1924 a PyeongChang 2018, in 84 anni di cinque cerchi tra neve e ghiacci l’Inno di Mameli è suonato per 40 volte: 14 nello sci alpino, 9 nello sci di fondo, 7 nello slittino, 4 nel bob, 2 nello short track, 2 nello speed skating, 1 nello snowboard, 1 nello skeleton. La prima medaglia d’oro arrivò a Sankt ...

Sofia GOggia ha vinto la medaglia d’oro nella discesa libera : Era la sciatrice italiana più attesa ai Giochi, ha vinto la gara più importante dello sci alpino dove l'Italia non vinceva un oro da 66 anni The post Sofia Goggia ha vinto la medaglia d’oro nella discesa libera appeared first on Il Post.

Sofia GOggia ha vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo : La sciatrice bergamasca Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo, quarta prova della Coppa del Mondo di sci disputata oggi sulla pista Olimpia delle Tofane. Goggia ha concluso la discesa libera con il miglior tempo davanti alle The post Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo appeared first on Il Post.

Sofia GOggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini : Dopo la vittoria di Federica Brignone nel supergigante di ieri, domenica mattina la sciatrice bergamasca Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim, terza prova della Coppa del mondo di sci. In Austria, Goggia ha concluso la discesa libera in 1 The post Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini appeared first on Il Post.

Coppa del Mondo : GOggia vola a Kranjska Gora - terza nel Gigante vinto dalla Shiffrin : A un mese dai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, buone notizie dallo sci azzurro grazie al terzo podio stagionale e sedicesimo in carriera di Sofia Goggia. La bergamasca è arrivata terza nel Gigante ...