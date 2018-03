OakOak | quando la street art è inserita nel paesaggio urbano

wired

(Di domenica 11 marzo 2018) Strisce pedonali, portoni, crepe sui muri, antenne, aloni arcobaleno sull’asfalto, tutto il panorama, con le sue imperfezioni, è lo spunto da cui nasce l’ispirazione diartist francese autore di una serie di opere per le quali il termine “graffiti” è decisamente riduttivo. Le sue creazioni attingono a piene mani dalla cultura pop: personaggi di videogiochi, fumetti, cartoni animati, animali, comunicano con ilche li circonda e riescono a rendere unica e irripetibile la propria presenza. Un lavoro sulle imperfezioni partito dalla città francese di Saint Etienne e arrivato negli anni in tutto il mondo, dall’Italia all’Inghilterra fino all’estremo Oriente. Nella nostra gallery qui in alto potete vedere un assaggio delle sue creazioni.laart ènelappeared ...