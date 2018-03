Nuovo gameplay di Code Vein dedicato a dungeon e boss

The Long Reach : possiamo vedere un Nuovo gameplay del puzzle game d'avventura : The Long Reach è un puzzlegame tinto di avventura e cosparso di misteri dai connotati horror e thriller in arrivo per Nintendo Switch.Come riporta Nintendoeverything, a storia si svolge nel New Hampshire, nella cittadina di fantasia di Baervox. Il gioco si ispira a Lone Survivor e The Cave, per quanto non sia ambientato in un mondo post-apocalittico e fiabesco.In pixel art, riesce a riprodurre immagini falla vasta forza espressiva ugualmente, ...

Tennis World Tour : un Nuovo video di gameplay mostra un incontro tra Federer e Monfils : Breakpoint Studio ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay di Tennis World Tour, il titolo sportivo tanto atteso da quell'importante fetta di fan vedovi dei grandi videogiochi Tennistici del passato. Il video, riportato da Gamespot, mostra un incontro tra Roger Federer e Gael Monfils, ed è utile per farsi un'idea del gameplay del gioco in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch.Tennis World Tour potrà contare su un sistema di controlli ...

Mordhau : ecco un Nuovo gameplay del gioco medievale in prima persona : Il team che sta dietro a Mordhau ha pubblicato un nuovo video gameplay, riporta DSOgaming.Nel filmato possiamo avere ben sette minuti di gioco nei quali vediamo all'opera il gioco da mischia medievale in prima persona, nel quale impersonificheremo un combattente alle prese con mischie e duelli all'arma bianca in multiplayer. Saranno supportati fino ad un massimo di 64 giocatori con tanto di cavalli, macchine d'assedio e castelli da assaltare.Il ...

Far Cry 5 : vediamo le Whitetail Mountains - territorio di Jacob Seed - in un Nuovo gameplay : Far Cry 5 è senz'altro uno dei giochi più attesi del mese di marzo, e ora ha ottenuto un nuovo video gameplay che mette in mostra una delle aree più caotiche del gioco, le Whitetail Mountains.Come riporta Segmentnext, si tratta del territorio forestale di Jacob Seed, fratello di Joseph Seed ovvero l'antagonista principale del gioco.Nel filmato possiamo vedere come sia possibile utilizzare l'ambiente a nostro vantaggio, utilizzando postazioni ...

Nuovi gameplay per il Nuovo gioco de "L'Attacco dei Giganti" : Koei Tecmo Europe ha pubblicato una serie di Nuovi trailer per l'imminente colossal action game A.O.T. 2, basato sul successo mondiale del fenomenale anime, 'Attack on Titan'. Previsto per il 20 marzo 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione digitale per PC Windows su Steam, i giocatori si lanceranno nella densa azione sul campo di battaglia della serie conosciuta per il suo Custom Scout, che offre una nuova prospettiva ...

TT Isle of Man si mostra in un Nuovo gameplay TRAILER : Bigben e Kylotonn svelano un nuovo video del GAMEPLAY di TT Isle of Man disponibile dal 6 marzo 2018 su PlayStation®4 e Xbox One, mentre per la versione PC bisognerà attendere il 27 marzo. TT Isle of Man sfreccia in un nuovo GAMEPLAY TRAILER TT Isle of Man non offre solo il leggendario percorso di Snaefell Mountain; nel gioco sono presenti altri 9 esclusivi tracciati, ispirati a tracciati veri. Questi tracciati permetteranno ai ...

Harry Potter : Hogwarts Mystery – rilasciato un Nuovo gameplay trailer : Harry Potter: Hogwarts Mystery dopo il suo annuncio ufficiale si posiziona ai primi posti dei giochi mobile più attesi di quest’anno. I fan possono ora registrarsi su Google Play per essere i primi a sapere quando il gioco sarà disponibile. Jam City ha rilasciato inoltre il secondo trailer ufficiale, il titolo prodotto sotto la licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment e sviluppato da Jam City verrà rilasciato per dispositivi ...

Jiren è il protagonista del Nuovo video gameplay di Dragon Ball Xenoverse 2 : Mentre le ultime notizie su Dragon Ball Xenoverse 2 ci parlavano dell'ottimo andamento del gioco in Giappone in versione Nintendo Switch, ecco che oggi spunta un nuovo video dedicato a uno dei personaggi in arrivo con l'Extra Pack 2.A breve Bandai Namco renderà disponibile l'aggiornamento che includerà alcuni personaggi come Androide 17 Ranger, Fuu, Goku Ultra Istinto e Jiren. Proprio a quest'ultimo lottatore è dedicato il nuovo filmato di ...

Hokuto ga Gotoku : il Nuovo video di gameplay ci mostra l'arena di Eden : I fan di Kenshiro attendono con ansia un nuovo titolo dedicato alla loro serie preferita e, sicuramente, Hokuto ga Gotoku, potrebbe soddisfare le esigenze di questi giocatori. Tuttavia, al momento il gioco di SEGA dedicato all'amato Ken il Guerriero è previsto in uscita solamente in Giappone, ma nulla esclude che potrebbe arrivare anche in occidente.Hokuto ga Gotoku lo abbiamo visto in azione recentemente in due video focalizzati ...

Nuovo aggiornamento per Call of Duty WW2 modifica un elemento importante di gameplay : A parte il weekend gratis e il DLC The Resistance, Call of Duty WW2 ha ricevuto un Nuovo aggiornamento che ha apportato alcune importanti modifiche al gameplay. Ad annunciarlo sono stati gli stessi sviluppatori di Sledgehammer Games, una patch correttiva che all'apparenza introduce dei semplici cambiamenti, che modificheranno il modo di giocare il metagame, adatto ai giocatori che passano più tempo sul titolo. Cosa introduce sostanzialmente ...

Incredibile Nuovo video per Ni No Kuni 2 al 22 febbraio - 10 minuti di gameplay : Bandai Namco ha rilascia un nuovo fantastico video per Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno, RPG giapponese di Level-5 attesissimo anche in occidente. L’uscita del gioco è davvero vicina, parliamo del 22 marzo su PC e PS4: oggi è disponibile questo inedito video gameplay di ben 10 minuti, tutto da gustare. Cosa viene mostrato? Qualcosa di davvero inedito, cioè il gameplay e relativi combattimenti nei panni di un personaggio secondario, Roland, ...

ONRUSH : Un Nuovo gameplay da Codemasters : Codemasters & Koch Media sono lieti di presentare un nuovo ed entusiasmante GAMEPLAY per ONRUSH, il gioco di corsa arcade, ricco d’azione che uscirà per PlayStation 4 e Xbox One il 5 giugno 2018 ONRUSH sfreccia in un nuovo GAMEPLAY TRAILER ONRUSH mescola la velocità al divertimento. I giocatori dovranno sfidarsi in piste di ogni tipo, con la possibilità di personalizzare e potenziare il proprio Rush, eseguendo ...

Biomutant : un Nuovo teaser mostra numerose sequenze di gameplay inedite : È con un comunicato che Experiment 101 e THQ Nordic hanno diffuso un nuovo teaser trailer per Biomutant, nel quale possiamo ammirare numerose scene di gameplay inedite dell'action RPG in arrivo nel 2018 su PC, Xbox One e PS4.Per chi si fosse perso i dettagli sul gioco, Biomutant è "un open-word, RPG, post-apocalittico con un combat system unico in stile arti marziali che ti permette di combinare corpo a corpo, tiro e abilità d'azione mutanti. Il ...

Biomutant : Nuovo gameplay TRAILER : THQ Nordic pubblica ufficialmente un Nuovo e interessante GAMEPLAY TRAILER per Biomutant, atteso per il 2018 su PC, Xbox One e PS4 e vogliamo condividerlo con voi. Biomutant si mostra in un Nuovo GAMEPLAY TRAILER Biomutant è un open-word, RPG, post-apocalittico con un combat system unico in stile arti marziali che ti permette di combinare corpo a corpo, tiro e abilità d’azione mutanti. UNA NUOVA PROSPETTIVA DEL ...