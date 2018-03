Nuoto | Nicolò Martinenghi potrebbe dare forfait agli Assoluti di Riccione Priorità sugli

oasport

(Di domenica 11 marzo 2018) La partecipazionedi(10-14 aprile) diè in forte dubbio. L’assenza nei Meeting del Titano a San Marino e nel VII Trofeo Città di Milano, oltre alai prossimi Criteria Nazionali Giovanili di(23-28 marzo), del forte ranista lombardo hanno causa precisa: un ematoma ai muscoli adduttori della coscia e un’infiammazione a livello del bacino. Questo il responso medico confermato anche dal suo allenatore Marco Pedoja, che ci ha fornito altri particolari sulla programmazione dell’atleta in conseguenza di questo infortunio. “La partecipazione diconfermo che è in dubbio. Lui già da un po’ si porta avanti questo doloreadduttori che poi si è rivelato una pubalgia o comunque qualcosa di molto simile. Abbiamo fatto un mese fa una risonanza che ha evidenziato un ematoma ...