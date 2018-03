Nord sotto la pioggia | a Palermo è già estate | sole e tutto esaurito in spiaggia

Rischio nubifragi - allerta maltempo Liguria e Toscana/ Meteo - Nord Italia sotto la pioggia - caldo al Sud : Rischio nubifragi, allerta maltempo Liguria e Toscana: al Nord doppia perturbazione nel weekend, sole e caldo primaverile nelle regioni del Sud Italia con temperature fino a 28 gradi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Italia - pil pro capite sotto la media Ue : divario corposo tra Nord e Sud : DODICESIMI su ventotto. L'Italia si posiziona di poco sotto la media Ue per quanto riguarda il calcolo del pil pro capite, il prodotto interno lordo diviso per il numero di abitanti. A rivelarlo sono ...

Nord sotto il gelo - in Sicilia scoppia la primavera : Roma - Marzo pazzo. Dopo il gelo e la neve, scoppia la primavera. Almeno al Sud, con temperature fino a 25 gradi. Forti venti meridionali soffieranno sulle regioni meridionali. Arriva la sabbia del Sahara. Oggi si potranno raggiungere valori massimi tipici della primavera inoltrata: fino a 25 gradi sui settori meridionali Siciliani, 17-18° diffusi sul resto del Sud. Anche a Roma, dopo le recenti nevicate, le temperature sono destinate ad ...

Maltempo - la Francia di nuovo sotto la neve da sud a Nord : grandi disagi sulle strade [GALLERY] : 1/11 ...

Romagnoli - l'eroe rossonero che ha eliminato la sua Lazio. E quell'esultanza trattenuta sotto la Nord : Il difensore del Milan ha dichiarato il tifo per i biancocelesti. E la semifinale l'ha decisa proprio un suo rigore sotto la Curva

Meteo : Centro e Nord Italia sotto la neve : Milano, Bologna, Firenze. Come da previsioni tutto il Centro Nord si è svegliato imbiancato. La neve ha cominciato a cadere nella notte su tutta la pianura padana. In molte zone le nevicate sono ancora intense nella mattinata. Fiocchi anche a Torino, Cuneo, Parma, Modena, Reggio Emilia, Genova e tutto il Veneto. https://twitter.com/museofirenze/status/969136820528312320 A Firenze i mezzi spargisale sono entrati in azione prima sulle strade ...

Il Nord Italia si risveglia sotto la neve. Imbiancate anche Genova e Firenze : Il Nord Italia si risveglia sotto la neve. Non solo Torino e Milano ma anche la Liguria e la Versilia, fino a Firenze sono state coperte da un manto bianco. Nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero spostarsi verso Marche ed Emilia Romagna e l’ondata di gelo lasciare spazio a un graduale rialzo delle temperature....

