Nord Corea - Trump : 'Credo a impegno Kim di sospendere test missili - sarà enorme successo' : Trump si fida dell'impegno di Pyongyang di sospendere i test missilistici che accompagnava l'invito di Kim ad un incontro. "La Nord Corea non ha condotto test dal 28 novembre e si è impegnata a non ...

Nord Corea - Trump scommette su Kim : “Credo all’impegno di sospendere i test missilistici” : Nord Corea, Trump scommette su Kim: “Credo all’impegno di sospendere i test missilistici” Il presidente lancia anche un plauso all’opera diplomatica di Pechino: “Continua ad aiutarci” Continua a leggere L'articolo Nord Corea, Trump scommette su Kim: “Credo all’impegno di sospendere i test missilistici” proviene da NewsGo.

Trump assicura : «La Nord Corea fermerà i test missilistici» : Il presidente americano ha dichiarato che il Paese ha dato la sua parola di non proseguire i test nucleari. Ancora nessuna data per l'incontro con Kim Jong Un

Trump : Cina sostiene vertice Nord Corea : 22.59 Trump si felicita del sostegno di Pechino per la sua decisione di incontrare il leader NordCoreano. "Con il presidente cinese Xi ho parlato a lungo dell'incontro con Kim. Xi apprezza che gli Usa stiano lavorando per risolvere il problema diplomaticamente piuttosto che con un'alternativa nefasta", dice Trump, che afferma di fidarsi dell'annuncio NordCoreano di sospendere i test missilistici fino al nostro incontro: Pyongyang "non ha ...

Trump : 'Credo all'impegno della Nord Corea - nessun test da novembre' - : Il Presidente Usa scrive su Twitter: "Onoreranno ciò che hanno promesso". Poi un duro attacco ai media.

Nord Corea - Trump lancia segnali distensivi : 'Credo a impegno Kim di sospendere test missili' : Trump si fida dell'impegno di Pyongyang di sospendere i test missilistici che accompagnava l'invito di Kim ad un incontro. "La Nord Corea non ha condotto test dal 28 novembre e si è impegnata a non ...

Trump : la Corea del Nord manterrà l'impegno di fermare i test missilistici : Il capo della Casa Bianca replica alle richieste di cautela rispetto al previsto, storico incontro con il leader di Pyongyang

Trump assicura : «La Nord Corea ha promesso di fermare i test missilistici» : Il presidente americano ha dichiarato che, «durante alcuni incontri», il Paese ha dato la sua parola di non proseguire i test nucleari. Ancora nessuna data per l'incontro con Kim Jong Un

Corea Nord - Trump : 'Giappone entusiasta dei nostri colloqui con Kim' : "Ho parlato con il premier giapponese Abe, che è molto entusiasta per i colloqui con la Corea del Nord". E' quanto ha twittato Donald Trump, aggiungendo di aver discusso con il leader nipponico anche ...

Notizie del giorno : Usa-Corea del Nord e politica italiana : Notizie del giorno. I leader di Stati Uniti e Corea del Nord sarebbero pronti a incontrarsi a maggio di persona per discutere di una pace... L'articolo Notizie del giorno: Usa-Corea del Nord e politica italiana proviene da Roma Daily News.

Corea del Nord - Trump : si lavora ad un accordo - “un bene per il mondo” : “L’accordo con la Corea del Nord è in piena fase di realizzazione e sarà, se verrà completato, un accordo molto buono per il mondo“: questo il post pubblicato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Data e luogo sono ancora “da determinare“. L'articolo Corea del Nord, Trump: si lavora ad un accordo, “un bene per il mondo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - poi ritratta : «Prima i fatti - poi i colloqui» : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

Corea del Nord - Trump : se si chiude accordo molto buono per mondo : "L'accordo con la Corea del Nord richiede moltissimo e sarà, se completato, un accordo molto buono per il mondo. Tempo e luogo devono ancora essere decisi". Lo ha twittato il presidente americano Donald Trump, dopo aver accettato un invito orale da parte del leader NordCoreano ad un incontro.

Stop al nucleare e dialogo Nord Corea-States : Norberto Bobbio ha una soluzione Video : Si terra' a fine aprile, in base agli ultimi report, un grande summit [Video]che prevede, tra i diversi impegni in agenda, un tentativo di riappacificazione e riunificazione nazionale della dittatura di Kim Jong-un con la Corea del Sud e un dialogo tra gli Stati Uniti e la #corea del Nord, una manovra curiosa e inattesa che, se compiuta come sperato dalle potenze occidentali, potrebbe introdurre un nuovo status quo nell'assetto internazionale ...