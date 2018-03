Nokia 8110 è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

Nokia 8110 4G : lo smartphone con design retrò a forma di banana! : Nokia 8110 4G è il nuovo smartphone android con un design nostalgico a forma di banana che offre però una durata della batteria veramente elevata: i dettagli.Dopo aver annunciato ieri il Nokia 8 Sirocco, il Nokia 1 e il Nokia 7 Plus, HMD Global nella giornata di ieri pre-MWC 2018 ha un pò stupito tutti presentando il Nokia 8110 4G.Si tratta di una nuova variante di un telefonino che l’azienda finlandese presentò al grande pubblico quasi 20 ...

Nokia 8110 - ritorno alle origini con il telefono “a banana”. Ed è anche giallo : Indietro 26 febbraio 2018 2018-02-26T18:34:58+00:00 ROMA – L’iconico telefono a banana è tornato.Dopo il 3210 Nokia continua l’operazione nostalgia rispolverando un classico del 1996, l’8110.L’iconico slider, chiamato anche “banana phone”, torna in commercio in versione restaurata, pur mantenendo lo stile che lo rese famoso negli Anni 90. Il nuovo Nokia 8110 Il nuovo Nokia 8110 […] L'articolo Nokia 8110, ritorno alle origini con il ...

Ecco le novità di HMD Global al MWC 2018. Dal Nokia 8 Sirocco al ritorno del Nokia 8110 : Il Mobile World Congress 2018 è arrivato, e come ogni anno l’evento dedicato all’universo mobile che si tiene a Barcellona riesce a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tecnologia con la presentazione di prodotti molto attesi che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. All’evento non poteva certo mancare HMD Global, la società responsabile del ritorno sul mercato dei dispositivi a marchio Nokia. Ed è proprio in ...

Ritorna il Nokia 8110 - il telefono “a banana” di Matrix in versione 4G : A Nokia piace giocare con la nostalgia. Sarà che la compagnia finlandese aspira a tornare ad essere la compagnia di vent’anni fa come icona indiscussa nel mondo della telefonia, ma dopo l’exploit dello scorso anno con la riedizione del Nokia 3310, quest’anno è tornata al Mobile World Congress di Barcellona con un altro pezzo di storia. Si tratta della nuova edizione del Nokia 8110, il telefono “a banana” famosissimo negli anni ...

Nokia 8110 - al MWC2018 il produttore finlandese presenta la riedizione del Matrix Phone : Dopo il 3310 presentato lo scorso anno, HMD ha deciso di portare al Mobile World Congress di Barcellona la riedizione di un’altra leggenda di Nokia: il celebre 8110, ricordato anche per essere stato il cellulare usato in Matrix da Neo & co. Il nuovo Nokia 8110 sarà un feature Phone (ossia un cellulare “classico”), supporterà le reti 4G ed avrà il wifi (potrà essere usato anche come hotspot). Il design, come nel ...

Nokia 8110 4G il “banana phone” con le app - guardatelo in anteprima dal MWC 2018 (video) : Avreste mai pensato di usare WhatsApp su un Nokia 8110? Ora è realtà grazie ad HMD Global che sta portando avanti l'operazione nostalgia che ora vede un nuovo capitolo nel banana phone Nokia 8110 4G, animato da YunOS, un fork di Android, compatibile potenzialmente anche con le classiche app Android. L'articolo Nokia 8110 4G il “banana phone” con le app, guardatelo in anteprima dal MWC 2018 (video) è stato pubblicato per la prima ...

[MWC 2018] Nokia 8110 - NOKIA 1 e NOKIA 6 - 2018 - presentati ufficialmente - : ... uno smartphone di gamma molto bassa, destinato a chi necessità di un utilizzo base del proprio cellulare, ma vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo degli smartphone Android. NOKIA 1 monta ...

Nokia rilancia lo storico 8110 - il 'banana phone' di Matrix : Nokia, grazie al suo feature phone è diventato il primo marchio di feature phone nel mondo. Il Nokia 3310 presentato lo scorso anno in diversi mercati ha davvero fatto sfaceli. E sono più di 70 ...

Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018 : il ritorno dopo 20 anni con 4G - a 79 Euro : HMD lancia il nuovo Nokia 8110 con connettività 4G: dopo 22 anni, ecco un nuovo grande ritorno per uno dei più celebri telefoni del brand finlandese, apparso anche nel film The Matrix L'articolo Nokia 8110 ufficiale al MWC 2018: il ritorno dopo 20 anni con 4G, a 79 Euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.