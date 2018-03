No all' alleanza con i Cinque Stelle Governo | l' appello dei militanti Pd

PD - ORFINI : “GOVERNO CON M5S? LA NOSTRA FINE”/ “L'alleanza con Di Maio non esiste in natura” : Matteo ORFINI, l'alleanza con M5s sarebbe la fine del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale". Domani la Direzione dem(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:45:00 GMT)

Luigi Di Maio - Franco Bechis : l'alleanza tra M5s e Pd può essere l'inizio della fine dei grillini : Le sirene sono tante, non ultima quella del Fatto quotidiano di Marco Travaglio, che in queste settimane si è intestato il ruolo di gran suggeritore del Movimento cinque stelle. Le sirene cantano per ...

ORFINI - allEANZA CON M5S? FINE DEL PD/ “Camere a Lega e Di Maio - no al Governo. Renzi non andrà al Quirinale” : Matteo ORFINI, l'ALLEANZA con M5s sarebbe la FINE del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “lo reputo giusto. No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale"(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Clima : Macron in India - al via alleanza solare internazionale : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – Al via all’Alleanza solare inernazionale (Isa) che è stata lanciata da Francia e India durante i lavori della Cop21 di Parigi. A partecipare all’Alleanza sono circa 121 paesi principalmente di Asia, Africa e America latina che se rappresentano circa il 73% della popolazione mondiale dispongono solo del 23% delle capacità fotovoltaiche nel mondo. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel ...

Clima : Macron in India - al via alleanza solare internazionale (2) : (AdnKronos) – Macron ha annunciato in quell’occasione che la Francia avrebbe impegnato, attraverso l’Agenzia francese di sviluppo (Afd), entro il 2022 circa 700 milioni di euro aggiuntivi in prestiti e in dotazioni per sostenere dei progetti in circa sessanta paesi aderenti all’organizzazione. Questo sforzo aggiuntivo porterà a 1 miliardo di euro l’impegno francese, che finora era di 300 mln di euro, in ...

Pensioni 2018 - le proposte alla luce del risultato : alleanza tra M5S e Lega? Video : Le ultimissime novita' sulle #Pensioni al 6 marzo 2018 derivano dal risultato, forse non così scontato, che hanno portato le elezioni 2018. A 2 giorni dal voto i risultati sembrano piuttosto chiari, al momento nessuno ha i numeri per poter Governare, ma due sono gli schieramenti politici che si sono distinti. Il Movimento 5 stelle risulta il primo partito vincente, mentre il centro-destra risulta la coalizione vincente con potenziale leader ...

Cambiamenti climatici : al via i lavori dell’alleanza Solare Internazionale : Aperti oggi a New Delhi i lavori della Conferenza di fondazione dell’Alleanza Solare Internazionale, un progetto per contrastare gli effetti negativi dei Cambiamenti climatici, anche attraverso l’uso del fotovoltaico. L’iniziativa, lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, è stata accolta positivamente da 121 Paesi, anche se al momento solo 56 hanno ratificato il relativo l’Accordo Quadro. Macron, ...

ELEZIONI 2018 - DI MAIO : “M5S AL GOVERNO”/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista : ELEZIONI 2018, Di MAIO: “M5S al GOVERNO”. Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista sul post voto. Le ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:35:00 GMT)

“Sulle alleanza decida la base con un referendum”. L’auspicio di Chiamparino : "Il Pd deve uscire dalla direzione di lunedì con una guida collegiale e unitaria del partito e con un impegno di questa guida unitaria e collegiale a far decidere la base, sullo stile dell'Spd, ove si presentassero dei nodi politici di fondo". È l'auspicio del governatore del Piemonte Sergio Chiamparino, intervistato da Maria Latella su Skytg24."Io non mi candido a fare il numero uno, se si tratta di dare una mano lo faccio, la ...

Sondaggi Governo Elezioni 2018/ Quale alleanza per il Paese? Fronte ‘populista’ M5s-Lega al 33% : Sondaggi Governo post-Elezioni 2018: Quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 05:39:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : M5S - Lega - Pd - prove di alleanza per tutti i partiti (10 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: prove di alleanza politica per tutti i partiti. Trentamila bambini non in regola con i vaccini. Kim apre a Donald Trump. (10 marzo 2018).(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 01:12:00 GMT)

Matteo Salvini come Luigi Di Maio/ Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:55:00 GMT)