New York | tutti dicono I love East Guida di Manhattan «a destra del Parco»

New York : accelera Prudential Financial : Grande giornata per Prudential Financial , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,37%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

New York : amplia l'ascesa W.W. Grainger : Vigoroso rialzo per W.W. Grainger , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,16%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-...

BMW - A New York con la X4 M40i e altre novità : Dopo averla svelata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra, la BMW porterà la nuova generazione della X4 anche in America portando al debutto la versione M40i M Performance durante il Salone di New York. Nella Grande Mela, tuttavia, non vi sarà solo spazio per la Suv coupé: al suo fianco vi saranno anche altri modelli come la nuova X2, la M5, la X3, la nuova i3S e la i8, anche in versione Roadster.Prestazioni al massimo. La variante più ...

Petrolio : a New York chiude in calo a 60 - 12 dlr : New York, 8 mar. (AdnKronos/Dpa) – A New York il Petrolio chiude in calo intorno ai 60 dollari. Il West Texas Intermediate (Wti), infatti, ha chiuso a 60,12 dollari al barile, in calo di 1,03 dollari (-1,7%) rispetto all’apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 60,12 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

La marcia del fondo Elliott verso Tim : l'amministratore delegato Amos Genish incontrerà i vertici a New York. Mediaset vola in Borsa : Amos Genish, a Londra per la prima tappa del road show che lo porterà nei prossimi giorni a New York e Boston, vedrà Elliott nell'ambito degli incontri avviati gli investitori per presentare il suo piano per Tim e lo scorporo della rete. Mentre a Piazza Affari il titolo fa un altro passo avanti (+4,6% a 0,82 euro) e Mediaset vola (+9,2% a 3,33 euro) tra scambi boom per le scommesse legate al ritorno dell'idea di un'aggregazione tra ...

Zions Bancorporation in picchiata a New York : Aggressivo ribasso per Zions Bancorporation , che passa di mano in perdita del 2,34%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zions Bancorporation evidenzia un andamento più marcato ...

'Nelle pieghe del tempo' - live streaming con il cast nella sede Google di New York : ... la regista del film 'Nelle pieghe del tempo' , al cinema il 29 marzo, e le protagoniste Oprah Winfrey , Storm Reid e Gugu Mbatha-Raw , ospiti nella sede Google di New York per un live streaming ...

WEINSTEIN ARRESTATO? / Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in manette : polizia di New York pronta? : WEINSTEIN ARRESTATO? Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in carcere. La polizia di New York sembra pronta ad agire con un mandato di cattura. Attesa la decisione del procuratore.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:56:00 GMT)

New York : in acquisto Acuity Brands : Protagonista Acuity Brands , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,25%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acuity Brands ...

New York : amplia il rialzo Akamai Technologies : Effervescente il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

La polizia di New York in attesa solo della decisione del procuratore per l'arresto di Weinsten : New York - Il New York Police Department è pronto ad arrestare Harvey Weinstein , il produttore caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie e violenze. Lo riportano i media Usa citando funzionari ...

New York - Weinstein verso l’arresto : Contro il produttore sono state raccolte «prove considerevoli» nel corso delle indagini sui presunti stupri

Cynthia Nixon - Miranda di Sex and the City in campo per governare New York : Le probabilità di vedere impegnata in politica Cynthia Nixon, la battagliera Miranda Hobbes di Sex and the City, aumentano sempre più. Se nell’estate 2017 era stata lanciata l’indiscrezione secondo cui l’attrice stesse valutando l’ipotesi di candidarsi come governatore dello Stato di New York, ora le voci iniziano ad avere un certo fondamento. La Nixon, in vista della sfida al governatore in carica Andrew Cuomo per le ...

Harvey Weinstein - la polizia di New York pronta ad arrestarlo. Lo riferiscono i media Usa : Il New York Police Department è pronto ad arrestare Harvey Weinstein, il produttore caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie e violenze. Lo riportano i media Usa citando funzionari del Nypd. E precisando che contro Weinstein sono state raccolte "prove considerevoli" nel corso delle indagini sui presunti stupri.Ora manca solo la decisione del procuratore Cyrus Vance, che potrebbe anche arrivare in giornata, ironia della sorte proprio ...