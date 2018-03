Nessun aumento di tasse per non bruciare la crescita

Montemurlo - Nessun aumento previsto nel bilancio di previsione 2018 : Dopo l'assegnazione di circa 3 milioni di euro di fondi europei nel giugno 2017 quest'anno partiranno i lavori del nuovo centro cittadino con la sistemazione della grande area a verde di fronte al ...

Nessuna bufala aumento bolletta Enel nel video Gabanelli su WhatsApp - chi risparmia pagherà di più : In tutti spererebbero in una bufala aumento bolletta Enel ma purtroppo il video che sta circolando in queste ore con WhatsApp (in realtà un'inchiesta della ben nota Milena Gabanelli per il Corriere della Sera) dice la verità. In realtà il filmato diventato più che social spiega le ultime decisioni dell'Autorità per l'Energia che di fatto significano un aumento della spesa di luce e gas soprattutto per chi ne consuma di meno. Cerchiamo di capire ...

Fatturazione A Mese Solare : Nessun aumento Per I Clienti Postemobile : Postemobile torna alla Fatturazione mensile (al posto di quella a 28 giorni). Non ci sarà Nessun Aumento per i Clienti Fatturazione Mensile Postemobile Postemobile: Fatturazione mensile dal 5 aprile senza rincari. Anche Postemobile, come gli altri operatori italiani, si adegua alla legge 172/2017 che obbliga gli operatori telefonici a tornare alla Fatturazione mensile dopo un periodo nel quale la tariffazione è […]

Fatturazione A Mese Solare : Nessun aumento Per I Clienti Wind : Wind torna alla Fatturazione mensile (al posto di quella a 28 giorni). Non ci sarà Nessun Aumento per i Clienti Fatturazione Mensile Wind Wind: dal 5 aprile aumentano le tariffe ma si riducono i rinnovi. Ecco i dettagli. Interessanti novità arrivano per tutti i Clienti Wind. A partire dal 5 Aprile 2018, come da disposizione di legge, […]

Botti di Capodanno - il bilancio : Nessun morto - feriti in aumento. Le storie : Roma, 1 gennaio 2018 - Come ogni anno, il primo gennaio è tempo di bilanci sulla 'guerra' dei Botti per salutare il 2017. Con una notizia dolceamara: se per il quinto anno consecutivo non si sono ...