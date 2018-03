Nella quinta puntata di Furore 2 Giovanna in crisi dopo una morte importante

LIVE Tirreno Adriatico 2018 - quinta tappa in DIRETTA : Castelraimondo-Filottrano. La tappa dei muri Nella memoria di Michele Scarponi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una delle più importanti sia per quanto riguarda il LIVEllo altimetrico che quello emozionale. Si parte infatti da Castelraimondo e si giunge dopo 178 chilometri in quel di Filottrano, città del compianto Michele Scarponi: frazione ovviamente dedicata completamente al marchigiano, uno degli uomini più amati dall’intera carovana. Dopo l’arrivo in ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : una grande Francesca Lollobrigida chiude quinta - Andrea Giovannini Nella top10 : Seconda giornata di gare lungo l’anello di ghiaccio di Armsterdam (Olanda) nei Mondiali Allround di Speed skating e primo titolo assegnato nel settore femminile. La giapponese Miho Takagi (166.905) si è infatti aggiudicata la vittoria finale, forte del successo odierno nei 1500 metri e del quarto posto nei 5000 metri. La nipponica, già protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con l’oro nel team pursuit, l’argento ...

Parigi-Nizza 2018 - arriva la fuga Nella quinta tappa : Jerome Cousin batte Nils Politt : Altro finale a sorpresa nella Parigi-Nizza, con la fuga che va in porto nella quinta tappa. Sul traguardo di Sisteron esulta il francese Jerome Cousin, che batte in uno sprint a due il tedesco Nils Politt e regala così un altro successo alla Direct Energie. Il gruppo ha calcolato male i tempi ed è arrivato a pochi metri dai due attaccanti. Oggi ha avuto quindi grande importanza la fuga di giornata, partita nei primi chilometri della tappa e ...

Boss in Incognito : cosa cambierà Nella quinta stagione : Boss in Incognito - Gabriele Corsi Sta per tornare Boss in Incognito. La quinta edizione del docu-reality targato Rai 2 che vede gli imprenditori lavorare al fianco dei loro dipendenti sotto mentite spoglie partirà eccezionalmente domani sera, mentre dalla prossima settimana sarà sempre in onda di giovedì, in prima serata. Con delle grandi novità: la prima riguarda, innanzitutto, il conduttore. Sarà Gabriele Corsi a raccontare le esperienze e le ...

Dance Dance Dance/ Anticipazioni : video - cosa succede Nella zona divani? (quinta puntata) : Dance, Dance, Dance Anticipazioni quinta serata 21 febbraio: le assegnazioni mettono in crisi tutte le coppie ancora in gara. Chi sarà eliminato dalla giuria?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 22:30:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : ecco cosa accadrà Nella quinta puntata del 20 febbraio : Bentornati con un nuovo appuntamento con le notizie sulL'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 che ha appena svelato Francesca Cipriani essere stata vittima di molestie. Le anticipazioni della quinta puntata in onda oggi 20 febbraio, ci svelano che Giucas Casella farà un esperimento di ipnosi, mentre scopriremo il nome dell'eliminato della settimana. Anticipazioni Isola dei Famosi 5^ puntata: cosa farà Giucas Casella? Le anticipazioni della ...

Transparent - Jeffrey Tambor non sarà Nella quinta stagione : Lo scandalo delle molestie sessuali nato alla fine del 2017 con Harvey Weinstein ha travolto moltissime celebrità negli scorsi mesi. Una di queste, e sicuramente fra le più insospettabili, era Jeffrey Tambor, il protagonista della serie Amazon (da noi le vecchie stagioni si trovano su Amazon Prime Video, mentre la prossima sarà in onda su Sky) Transparent nei panni della transessuale Maura. L’attore era stato accusato di molestie da due ...

C'E' POSTA PER TE 2018/ Ospiti e diretta : Francesco chiede scusa ad AntoNella (QUINTA puntata) : C'è POSTA per te, anticipazioni: la quinta puntata del people show condotto da Maria De Filippi, ospiterà Ermal Meta, Fabrizio Moro, Laura Chiatti e Marco Bocci.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:17:00 GMT)

PyeongChang - slittino : Italia quinta Nella staffetta. Oro alla Germania : Per la prima volta dal 1992 lo slittino non porta medaglie all'Italia. La striscia iniziata a Albertville 1992 col bronzo di Raffl-Norbert Huber e portata avanti per sei edizioni da Armin Zoeggeler si ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Kevin Fischnaller 4° Nella quinta prova dello slittino - ottimo Matteo Rizzo (5°) nello short program maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

