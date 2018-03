“Nel nome di Astori” L’omaggio da pelle d’oca dello stadio a Davide Succede al minuto

caffeinamagazine

: ???? Nel nome del Capitano. Al 'Franchi' si scende in campo per la prima senza Davide Astori: ecco gli spogliatoi… - SerieA_TIM : ???? Nel nome del Capitano. Al 'Franchi' si scende in campo per la prima senza Davide Astori: ecco gli spogliatoi… - acffiorentina : Nel nome di Davide Il video: - PremiumSportHD : #premiumsport #FiorentinaJuventus - Primavera, #Pinto in gol nel nome di #Astori. -

(Di domenica 11 marzo 2018) La Fiorentina è da poco scesa in campo per effettuare il riscaldamento prima del match di campionato con il Benevento. Tutti i calciatori indossano la maglia numero 13 diAstori, il capitano viola morto domenica scorsa durante la notte alla vigilia del match con l’Udinese. La squadra viola è stata accolta da un lungo applauso del pubblico‘Artemio Franchi’. In curva Fiesole toccante striscione dedicato a: “Ci sono uomini che non muoiono mai… ci sono storie che verranno tramandate in eterno… buon viaggio Capitano”. Prima dell’inizio del match tra i gigliati e il Benevento sul terreno di gioco è stato posto un grande striscione con la maglia viola numero 13 di Astori e la scritta “Capitano per sempre”. Poco prima dell’inizio del match con il Benevento, ha parlato il club manager e bandiera ...