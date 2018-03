Nel cuore della città | la Córt di Asen sarà riqualificata

“Nel nome di Astori”. L’omaggio da pelle d’oca dello stadio a Davide. Succede al minuto 13 della partita tra Fiorentina e Benvento. Immagini che spaccano il cuore - destinate a passare alla storia : La Fiorentina è da poco scesa in campo per effettuare il riscaldamento prima del match di campionato con il Benevento. Tutti i calciatori indossano la maglia numero 13 di Davide Astori, il capitano viola morto domenica scorsa durante la notte alla vigilia del match con l’Udinese. La squadra viola è stata accolta da un lungo applauso del pubblico dello stadio ‘Artemio Franchi’. In curva Fiesole toccante striscione ...

Contest letterario gratuito di poesia e racconto breve “Nella clessidra del cuore” : “[…] Posso cullare/ il tuo silenzio/ che s’adagia lieve/ sulle mie labbra/ e piove fresco/ sulla mia pelle// lo porterò con me/ nelle ore/ senza tempo/ senza scampo/ senza confine/ oltre il mio stesso volere.” ? “Posso” Regolamento: 1. Il Contest letterario gratuito di poesia e racconto breve “Nella clessidra del cuore” è promosso […]

Tirreno-Adriatico 2018 - Michele Scarponi Nel cuore. La tappa della memoria - l’Aquila di Filottrano vive in gruppo. Oggi l’arrivo a casa sua : Il mondo del ciclismo si stringe tutto attorno a Michele Scarponi, l’Aquila di Filottrano scomparsa lo scorso anno in un terribile incidente stradale mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta. Oggi la Tirreno-Adriatico onorerà la memoria di una delle stelle più amate arrivando proprio nella sua città natale, il paese nelle Marche abbraccerà la carovana e ricorderà uno degli uomini più frizzanti e briosi del gruppo. Michele ...

Papa : 5 anni con gli ultimi Nel cuore : E' la pace la priorità da raggiungere, in un mondo frantumato in cui sono gli ultimi, "gli scartati", a vivere la situazione peggiore.

Criscito : 'Il mio gol è per Astori. Tornerò in Italia. Dove? Ho il Genoa Nel cuore...' : Lipsia. Una magia di sinistro, un gran gol su punizione, con una dedica speciale: 'Questo gol è per Davide Astori ', firmato Domenico Criscito . Lipsia-Zenit San Pietroburgo 2-1: nel match valevole ...

Kylie Jenner : il significato dietro al suo nuovo aNello ti riempirà il cuore : Kylie Jenner porta spesso anelli anche sul dito destinato alla fede oppure sull’anulare dell’anello di fidanzamento: ma questo non vuol dire che si sia sposata o abbia ricevuto la proposta di matrimonio come a volte azzardano i tabloid. Semplicemente, adora i bling bling! E con l’ultimo gioiello sfoggiato ha alzato l’asticella, riuscendo a fare un doppio tributo con un unico anello. Oro e diamanti, per un valore di 450 ...

Paura a Vienna - tre persone accoltellate Nel cuore della città : caccia all'uomo : Paura a Vienna. Due donne e un uomo, componenti della stessa famiglia, sono stati gravemente feriti da un "assalitore" con un coltello nel centro della capitale austriaca ieri sera. Lo ha reso noto la...

Davide Astori - quella scritta sotto casa che scioglie il cuore : brividi. Lì - Nella strada dove il capitano abitava con la compagna Francesca e la figlia Vittoria - è apparso un messaggio a dir poco commovente : Davide Astori, Firenze si prepara a dare l’ultimo saluto al capitano viola, morto improvvisamente a 31 anni. I funerali del calciatore che, come rilevato dall’autopsia, è deceduto nel sonno e per cause naturali nella notte tra sabato e domenica scorsi, verranno celebrati giovedì 8 marzo alle ore 10, nella basilica di Santa Croce. Per l’occasione, il sindaco Dario Nardella ha indetto una giornata di lutto cittadino. ...

“Sì - sono la donna di Enrico Mentana”. Sempre schiva - ora ha deciso di parlare. Finalmente si scopre tutto - ecco chi è. Giornalista - sempre sulle sue - ha preso il posto di Michela Rocco di Torrepadula Nel cuore del direttore del Tg La7 : Di lui, sappiamo praticamente tutto. Dai dati anagrafici, alle passioni, agli amori. Diventato celebre per quel suo modo di parlare veloce e schietto, prima in Rai, poi come volto e direttore del Tg5 quindi a La7. Enrico Mentana, più che un Giornalista, un opinion leader. Della donna che lo accompagna però, sappiamo poco, così ha deciso di parlare lei. Francesca Fagnani, la Giornalista ha preso il posto dell’ex Miss Italia Michela Rocco ...

Intervista di Alessia Mocci a Giovanna Fracassi : vi presentiamo il nuovo libro “Nella clessidra del cuore” : “Ci sono ore/ in cui la malinconia/ s’avvicina con passo felpato/ e allora il sole/ si smarrisce in tanto cielo// le foglie e i fiori/ diventano fragili cristalli/ e la brezza è un velo lieve/ che veste l’anima/ di un soffice silenzio./ Abbracciami” ? “Soffice silenzio” Conosciuta per pubblicazioni come “Arabesques” (2012), “Opalescenze” (2013), “La […]

Sicurezza Nello sport una questione di cuore : La Sicurezza nello sport è una questione di cuore, e allora è necessario conoscere almeno alcune manovre base del primo

