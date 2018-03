Nel college dove il vivaio della Juventus impara a vincere nel risparmio

ilsole24ore

(Di domenica 11 marzo 2018) I ragazzi che giocano nella Primaverasocietà bianconera, oltre agli allenamenti, frequentano corsi di educazione finanziaria. Perchè? Per ora coltivano il sogno di giocare in serie A e di vestire la magliaNazionale. Di fronte a loro c’è una carriera potenzialmente ricca, ma anche discontinua e piena di rischi, seguita da un “dopo” che è un problema per il 90% dei calciatori professionisti. Per questo è fondamentale pensare a un “piano b”. Sin da ragazzi...