NCIS 15 Anticipazioni dell' 11 marzo 2018 | un caso complicato per Gibbs

Anticipazioni Il Segreto : FraNCISca in ospedale - Severo se ne approfitta Video : Nuovi guai per la matrona di Puente Viejo: Francisca Montenegro nel corso delle prossime puntate si trovera' ad affrontare seri guai di salute. Dopo un litigio con il suo figlioccio Saul la dark lady sara' vittima di un grave ictus. Il litigio tra i due scoppiera' quando Francisca scoprira' che il giovane Ortega ha iniziato a frequentarsi con la nuova arrivata in paese, Julieta, e si rifiuta categoricamente di interrompere il rapporto con la ...

Il Segreto anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : la fine di FraNCISca Montenegro : Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Dopo la rivolta avvenuta a Puente Viejo, Francisca Montenegro se la vedrà proprio brutta: per lei non ci sarà via di scampo e accetterà dignitosamente il suo destino, che verrà deciso direttamente dal popolo. I cittadini non vorranno più avere a che fare con una tiranna e voteranno per la sua condanna a morte: la fucilazione dovrà avvenire il prima possibile, per non dare alla ...

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 10 marzo 2018 : Sam e Mosley saranno una coppia? : NCIS Los ANGELES 9, Anticipazioni del 10 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Mosley decide di andare in missione sotto copertura per fermare un traffico di armi. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:29:00 GMT)

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 10 e 17 marzo : tra addio alle armi e Callen derubato : Torna l'appuntamento con NCIS Los Angeles 9 su Rai2, stasera 10 marzo in prima assoluta. Nel quarto episodio della nona stagione, Sam ritrova una sua vecchia conoscenza, Byron Brown della Kulinda Tactical Security, che pare sia coinvolto nella rapina di un furgone che trasportava un grosso carico di armi. Lo stesso giorno partecipa a un evento organizzato dalla Livingston-Bradford, un’azienda che produce armi e, nel contempo, svolge opere ...

Il Segreto : FRANCISCA mette SAUL alla prova - anticipazioni : Nelle future puntate della soap Il Segreto, il piano di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Carmelo Leal (Raul Peña) per mettere fuori gioco la temibile FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) creerà una serie di nuovi sviluppi: approfittando dell’ictus subito dalla cattivona della telenovela, i due storici amici daranno infatti vita ad un piano teso a sabotare un nuovo progetto di coltivazione dei campi avviato da SAUL Ortega (Ruben Bernal), ...

Il Segreto - anticipazioni : donna FraNCISca offre ospitalità a Prudencio e Saul - che è già pazzo di Julieta : Il Segreto - Prudencio e Saul Una volta fatta la conoscenza di Julieta, la nuova protagonista de Il Segreto, il pubblico di Canale 5 è pronto per scoprire gli sviluppi di questo ingresso grazie ad altri due nuovi personaggi, due ragazzi che ha già visto e che sono destinati a scombussolare le trame. Nelle puntate in onda la prossima settimana Prudencio Ortega (Jose Milan) e suo fratello Saul (Ruben Bernal) diventeranno ospiti di donna Francisca, ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : FRANCISCA MONTENEGRO condannata a morte! : Clamoroso colpo di scena a Il Segreto: nel corso della puntata spagnola della telenovela andata in onda lunedì 5 marzo 2018, FRANCISCA MONTENEGRO (Maria Bouzas) ha appreso di stare rischiando la pena di morte. Ripercorriamo brevemente gli eventi per capire come si è arrivati a questa “particolare” svolta… Negli episodi più recenti trasmessi in Spagna, i lavoratori di Puente Viejo hanno deciso di ribellarsi al comando dei ...

NCIS 15/ Anticipazioni del 4 marzo 2018 : il ritorno di Reeves : NCIS 15, Anticipazioni del 4 marzo 2018, in prima Tv su Rai 2. Reeves assiste al rapimento di una sua vecchia conoscenza, ma si scopre che c'è dietro molto di più. (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:34:00 GMT)

FraNCISca Montenegro viene fucilata? Condanna a morte : anticipazioni spagnole Il Segreto : Francisca Montenegro viene fucilata? Penderà sulla sua testa una Condanna a morte. Gli anarchici arriveranno a Puente Viejo generando scompiglio e mettendo in pericolo anche la vita della matrona. Non potrà far nulla per salvarsi, questa volta, e sarà complicato fuggire: Saul e Prudencio - i suoi figliocci - cercheranno però il modo per permetterle di rifarsi una vita lontana dal paesino, ma sorprendentemente la Montenegro dichiarerà di voler ...

NCIS Los Angeles i nuovi episodi : anticipazioni sabato 3 marzo su Rai 2 : Appuntamento alle ore 21.20, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×03 "nuovi equilibri" Il tenente Naomi Elder ...