NBA | Westbrook trascina ancora una volta OKC | Spurs ko e in caduta libera

NBA 2018 : Russell Westbrook trascina Oklahoma al successo contro San Antonio : Cinque partite nella notte Nba, quando manca un solo mese al termine della stagione regolare 2017- 2018 . L’11 aprile, infatti, si chiuderà la prima parte di stagione e saranno decretate in maniera definitiva le griglie dei playoff: in questo periodo, per diverse squadre è essenziale fare una vera e propria volata per provare a migliorare la propria situazione di classifica e garantirsi accoppiamenti più favorevoli in vista della post ...

NBA 2018 : Rockets e Warriors si impongono in trasferta - bene Raptors e Celtics. Westbrook trascina i Thunder : Una notte di emozioni, che però non scuote gli equilibri in vetta alle classifiche. Le prime due di ogni Conference, infatti, vincono agevolmente, preservando il proprio piazzamento e continuando a contendersi a pieno titolo il primato nelle rispettive graduatorie a Est e a Ovest. Schiacciante è il successo degli Houston Rockets , che archiviano la pratica sin dal primo quarto (12-34) e si sbarazzano dei Los Angeles Clippers con un perentorio ...

NBA 2018 : Westbrook e George travolgono Golden State. Toronto batte Boston. Incubo Cleveland! : Nottata di emozioni e colpi di scena in NBA. La notizia principale è senz’altro la sonora sconfitta dei Golden State Warriors, caduti in casa per 125-105 contro gli Oklahoma City Thunder. Un ko netto per i campioni in carica, che per la prima volta perdono per due volte consecutive in stagione (tre nelle ultime quattro). OKC ha dominato sin dal primo quarto (42-30), nonostante abbia perso Carmelo Anthony dopo sei minuti per una distorsione ...