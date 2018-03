NBA | risultati della notte | i Clippers avvicinano San Antonio | Miami distrugge Washington

NBA risultati - Toronto ferma Houston - LeBron cade in casa Clippers : Toronto, la miglior squadra dell'Est, a fermare la corsa dei Rockets, sconfitti in Canada per la prima volta dopo 17 vittorie di fila nonostante i 40 punti di James Harden. LeBron James e i suoi Cavs ...

NBA - risultati della notte : Portland interrompe la striscia di Golden State - i Cavs cadono a L.A. : Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 125-108 IL TABELLINO Dopo neanche mezz'ora dalla fine della gara, Damian Lillard era già in vena di proclami, dichiarando a ESPN " We are the real deal ", ...

NBA - i risultati della notte : Boston ritrova Irving e batte Minnesota - vince OKC : Minnesota Timberwolves-Boston Celtics 109-117 IL TABELLINO Boston riaccoglie Kyrie Irving, fermato da un dolore al ginocchio sinistro nell'ultima gara contro Chicago, e i Celtics hanno bisogno del ...

NBA - i risultati della notte : Anthony Davis da MVP - nona vittoria Pelicans. Lillard trascina i Blazers : Portland Trail Blazers-New York Knicks 111-87 IL TABELLINO Damian Lillard segna 37 punti con sei assist e otto triple, una per ogni vittoria messa in fila dai suoi Blazers in questo strepitoso momento ...

NBA - i risultati della notte : tutto facile per Cavs e Celtics - Pacers ok contro i Bucks : Vincere contro i Magic di questo mondo non sembra essere un grosso problema: 21 punti e 17 rimbalzi per Rudy Gobert e i 19 punti di Donovan Mitchell guidano un quintetto tutto in doppia cifra. "È ...

NBA - risultati della notte : Denver piega i Cavs - Miami chiude la corsa playoff - Lonzo Ball show a San Antonio : Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets 117-126 IL TABELLINO Non siamo ancora ai livelli critici raggiunti a gennaio, ma a Cleveland le cose sembrano tornate quelle del recente passato " specialmente a ...

NBA - i risultati della notte : Westbrook - 43 - vince il duello con Booker - 39 - - Toronto espugna Washington : Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 116-124 TABELLINO La sfida tra Phoenix e OKC " con i Thunder che hanno incredibilmente perso tutti gli ultimi tre scontri contro i Suns " è un duello quasi personale ...

NBA - i risultati della notte : Portland - successo decisivo contro Minnesota. Miami ko : Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves 108-99 IL TABELLINO Damian Lillard segna 35 punti , nonostante una partenza tutt'altro che brillante, e trascina i Blazers al successo contro i T'wolves: ...

NBA - i risultati della notte : vincono tutte in vetta e Houston fa 14 in fila : L.A. Clippers-Houston Rockets 92-105 IL TABELLINO L'immagine più emblematica della sfida arriva poco prima del termine del primo quarto: Harden finta la penetrazione, passo indietro per creare ...

NBA - i risultati della notte : Houston fa 12 in fila - vincono tutte le big : Utah Jazz-Houston Rockets 85-96 IL TABELLINO Houston vince ancora, ma in questa stagione non sembra più essere una notizia. Il fatto che i Rockets raccolgano così il 12° successo in fila invece un po' ...

NBA - i risultati della notte : Lillard decisivo allo scadere a Phoenix - Boston vince a New York : Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 104-106 IL TABELLINO Spesso nel basket come nella vita a fare la differenza sono le motivazioni, la voglia e la grinta. Se a queste poi ci si aggiunge il talento ...

NBA - i risultati della notte : Houston fa 11 in fila - LeBron guida i Cavs - Portland ferma Utah : Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 120-102 IL TABELLINO Un'altra partita oltre i 30 punti per James Harden , 31 e nove assist, , un altro parziale che spezza le gambe , stavolta nel terzo quarto, ...

NBA - i risultati della notte : fa tutto Westbrook - tripla doppia e buzzer beater : Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 107-110 IL TABELLINO Orlando Magic-New York Knicks 113-120 IL TABELLINO Ci voleva il miglior Trey Burke della stagione , 26 punti in uscita dalla panchina, , l'...

NBA - i risultati della notte : Durant dice 50 - ma non basta. Utah - Houston e Toronto non smettono di vincere : Per battere i campioni del mondo e quella che forse è la miglior squadra di sempre infatti sei costretto a fare gli straordinari ed è proprio quello che i ragazzi di Terry Stotts sono riusciti a fare ...