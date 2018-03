Napoletani scomparsi | trovati 5 corpi l' avvocato | ' Attendiamo novità'

Napoletani scomparsi - incubo macelleria messicana. Trovati 5 corpi smembrati : «Subito l?esame del Dna» : Angoscia. Non c?è parola che più drammaticamente possa descrivere lo stato d?animo di chi attende il ritorno a casa dei propri cari. Tre Napoletani scomparsi dal 31 gennaio...

“Li hanno mangiati”. Italiani scomparsi in Messico : una notizia spaventosa. Sono trascorsi 37 giorni e dei Napoletani venduti dai poliziotti per 43 euro ai narcos non si è saputo nulla. Adesso spunta fuori l’ipotesi più mostruosa : Nuove agghiaccianti risvolti nel caso dei tre napoletani spariti in Messico. Dallo scorso 31 gennaio non si hanno più notizie riguardo a Raffaele Russo, il figlio Antonio ed il nipote Vincenzo Cimmino che a quanto pare, gli indizi Sono sempre più forti, Sono stati consegnati ai narcos del locale cartello Nueva Generación di Jalisco, venduti probabilmente dai quattro poliziotti messicani finiti sotto indagine ed a processo. Quello che però ...

Napoletani scomparsi in Messico : spunta un mediatore dei narcos : Di lui si conosce soltanto il nome, 'Angel' - Angelo - ma a Tecalitlan tutti sanno che è un personaggio pericoloso e potente, capace di muoversi agevolmente in quel limbo torbido che fa da linea di ...

Napoletani scomparsi in Messico - i 4 poliziotti arrestati hanno confessato : “Abbiamo consegnato gli italiani alla gang” : hanno confessato loro stessi di aver consegnato i tre Napoletani scomparsi in Messico dal 31 gennaio scorso a una gang locale. Ecco perché nei giorni scorsi quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan (nel sud dello stato di Jalisco), tra cui una donna, sono stati arrestati con l’accusa di sparizione forzata in collegamento al caso di Raffaele Russo, 60 anni del figlio Antonio, di 25 anni e del nipote Vincenzo Cimmino, 29. I quattro ...

Napoletani scomparsi in Messico - De Magistris : Alfano vedrà i familiari : «Il ministro Alfano ha preso l'impegno, su mia richiesta, di incontrare i familiari dei tre Napoletani scomparsi in Messico». Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris,...

Napoletani scomparsi in Messico - il sindaco incontra le famiglie : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato oggi alcuni familiari dei tre Napoletani scomparsi lo scorso 31 gennaio in Messico. Il sindaco ha riferito di aver ricevuto alcune richieste ...

Messico - fango sugli scomparsi : «Guardate chi sono i Napoletani» Spuntano foto con uomini armati : Fin dal primo momento gli investigatori messicani hanno provato a coprire di fango la vicenda dei tre napoletani scomparsi ma la svolta di ieri ha creato imbarazzo agli stessi media messicani: sono...

