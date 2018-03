Mtb | che sorpresa | Gaze batte Schurter

gazzetta

: #Dainese Awa Hybrid Jacket e #Norrona FJØRÅ Powertool: pedalare in ogni condizione, senza limiti climatici o geogra… - bicimagazineit : #Dainese Awa Hybrid Jacket e #Norrona FJØRÅ Powertool: pedalare in ogni condizione, senza limiti climatici o geogra… - MTB_VCO : Le foto che svelano il cambio elettronico Sram sulla bici di Nino Schurter -

(Di domenica 11 marzo 2018) Colpo di scena a Stellenbosch , Sudafrica, per la prima tappa della Coppa del Mondo di cross country: il 22enne neozelandese Sam, due volte iridato under 23, ha sconfitto in volata il favoritissimo Nino, che era imbattuto da un anno. Terzo Marotte, quarto Van der ...