Mourinho | L' Inter sempre nel mio cuore

Inter - senti Mourinho : 'Anche la Juve smetterà di vincere' : José Mourinho, ex tecnico dell' Inter ora sulla panchina del Manchester United , ha commentato il momento nerazzurro ai microfoni di Rai Sport : 'L'Inter non vince? Nel mondo del calcio ci sono momenti di transizione, non puoi sempre vincere. Anche la Juve passerà un momento così… '

Pandev ricorda uno speciale derby vinto contro il Milan e svela un retroscena di Mourinho all'intervallo : "ci disse che quell'Inter avrebbe ... : A decidere furono le reti di Milito e Pandev e proprio il macedone ha parlato così alla Gazzetta dello Sport : "Se sei una squadra unita puoi anche vincere un derby in 9. Mourinho nell'intervallo, ...

Pogba out per infortunio - Mourinho nervoso : "Quando torna? Non mi interessa" : Il Manchester United di José Mourinho occupa la seconda posizione in Premier League, a meno 16 punti dai cugini del City di Guardiola che stanno dominando il campionato. Uno dei pilastri dei Red ...

Inter - anche Mourinho vuole Icardi : Come scrive la Gazzetta dello Sport , Ausilio domenica assisterà anche alla gara casalinga del Racing contro l'Huracan . L'accordo , operativo da luglio naturalmente, verrà chiuso intorno ai 15 ...

Inter - Adriano in esclusiva : 'Rafinha un top - e quell'incontro con Mourinho...' : Da Rio con amore. Per una squadra a cui è legatissimo. Per un allenatore Special che ha da poco festeggiato 55 anni. Parla Adriano Leite Ribeiro: di Inter, di Mourinho. "Auguri Mourinho! Una persona ...

L'Inter a Mourinho : "Auguri leggenda" : L'Inter, dal profilo Instagram del club, fa gli auguri a Josè Mourinho nel giorno del suo 55/o compleanno. Lo fa citando una delle celebri frasi dello 'Special one', pronunciata in una conferenza ...

Calciomercato Inter / News - Mkhitaryan si allontana : Mourinho non vuole Joao Mario (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza sta pensando di rafforzare la squadra con Javier Pastore, Mkhitaryan invece si allontana perché...(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:09:00 GMT)

Inter - tutti i problemi del colpo Mkhitaryan : Mourinho non vuole Joao Mario : Secondo Sky Sport , il problema principale del colpo Mkhitaryhan per l'Inter è che il Manchester United non vuole concedere un prestito. Lo stesso giocatore non è favorevole a questa formula, mentre Mourinho ha ...

Calciomercato Inter / News - Joao Mario va da Mourinho? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità al primo giorno del 2018 riguardo le trattative che Interessano la società(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:27:00 GMT)

Mourinho perde la testa : "noi come Milan e Inter. 300 mln? Il City paga i terzini come gli attaccanti" : Dopo il pareggio con il Burnley, José Mourinho perde la testa: "noi siamo come Milan e Inter. Ma se il City…" LaPresse/PA Un pareggio contro il Burnley che sa tanto di sconfitta, momento delicato per ...

Mourinho : 'Lo United? È come l'Inter' : Noi siamo nel secondo anno di ricostruzione di una squadra di calcio, che voi sapete non essere tra le migliori squadre del mondo'. Immancabile poi, in pieno Mou style, la difesa del gruppo ...

