Morto Giampiero Maracchi | il cordoglio degli enti per la scomparsa del climatologo 

meteoweb.eu

: Firenze, è morto Giampiero Maracchi, esperto del clima - repubblica : Firenze, è morto Giampiero Maracchi, esperto del clima - zazoomnews : Morto Giampiero Maracchi il ricordo di un suo allievo: “Vulcanico e innovativo” - #Morto #Giampiero #Maracchi… - trimpa48 : RT @rep_firenze: Firenze, è morto Giampiero Maracchi, esperto del clima -

(Di domenica 11 marzo 2018)per la morte del climatologo, scomparso oggi a Firenze, da parte di varie associazioni. Per il presidente di Confagricoltura Toscana, Francesco Miari Fulcis, “il mondo agricolo perde un amico e un grande alleato”, “l’agricoltura perde nel professorun amico e un alleato fedele che mai ha fatto mancare il suo supporto negli anni trascorsi in qualita’ di presidente dell’Accademia dei Georgofili. Scompare un uomo di grande valore che lascia in eredita’ a tutti noi importanti insegnam”. Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, sottolinea che “perdiamo un grande uomo che ha fatto tanto per la citta’ e per tutto il mondo dell’artigianato verso cui da sempre ha dimostrato grande sensibilita’. Da parte di tutta Confartigianato l’abbraccio alla famiglia e ...