Morte Giampiero Maracchi | l’Anbi Toscana | “E’ stato uno scienziato di primo piano”

(Di domenica 11 marzo 2018) “I Consorzi di Bonifica dellasi uniscono al cordoglio di familiari, amici, colleghi e dei tanti che hanno avuto modo, in questi anni, di conoscere e apprezzare il professor. Climatologo stimatissimo nel mondo accademico come fra il grande pubblico televisivo, era attualmente presidente dell’Accademia dei Georgofili e, nei suoi vari ruoli, ha sempre collaborato con Anbie con i Consorzi di Bonifica in tante iniziative sui temi della difesa idrogeologica e della riduzione dei rischi“. Lo riporta una nota. “Ci uniamo al dolore di familiari e amici per la perdita del professor– hanno detto Marco Bottino e Fabio Zappalorti, rispettivamente presidente e direttore di Anbi– con lui perdiamo unodipiano che, pur avendo raggiunto una fama nazionale e internazionale, non ha mai perso il ...