Morte Alessandro Neri | continua il mistero | “Picchiato prima di essere ucciso”

Ancora avvolta nel mistero la Morte di Alessandro Neri - ma l'autopsia ha rivelato elementi utili : Proseguono le indagini a tutto campo. I Carabinieri hanno sequetrato a casa del giovane - ucciso con un colpo d'arma da fuoco - computer e cellulari. Sentiti i familiari. Dolore e sgomento a Spoltore dove vive la famiglia Neri . Omaggio della squadra del capoluogo adriatico: durante la partita di serie B Pescara-Parma, è stato esposto uno striscione con la scritta " Neri no (soprannome del giovane) nel cuore. La Nord ti rende onore"

Pula stretta nel dolore per la Morte del giovane Alessandro : annullati tutti gli eventi : Gli spettacoli previsti stasera, domani e fino al giorno 6 sono già stati annullati. Lo stato d'animo non può essere quello che ci vede gioire, non c'è nulla da festeggiare… solo il silenzio, ...