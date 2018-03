MORTA ROSY GUARNIERI | EX SINDACO ALBENGA ELETTA IN PARLAMENTO Lega | Toti | “la Liguria in

Lega : è MORTA ROSY Guarnieri - storico sindaco di Albenga - : L'esponente politico del Carroccio appena eletta Deputata, si è spenta l'11 marzo all'età di 66 anni dopo una lunga malattia. Matteo Salvini: "Hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua ...

MORTA ROSY Guarnieri - era stata appena eletta alla Camera : Lega in lutto : lutto nella Lega e nel mondo politico ligure per la scomparsa, a causa di una malattia, di Rosy Guarnieri, ex sindaco di Albenga. Nata 65 anni fa in Sicilia, sposata, due figlie, era appena stata eletta alla Camera.