Morta Rosy Guarnieri | era stata appena eletta con la Lega

Lega - Morta Rosy Guarnieri : l’ex sindaca di Albenga era stata appena eletta alla Camera : “Buon viaggio Rosy, hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua Lega, anche nella tua amata Albenga, e ci hai salutato. Una preghiera e un sorriso, aiutaci da Lassù”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, ricordando Rosy Guarnieri, ex sindaca di Albenga, scomparsa all’età di 65 anni per un male incurabile. Era leghista della prima ora ed era stata eletta alla Camera. La politica è morta all’ospedale ...