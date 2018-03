huffingtonpost

: 'Modello Zagrebelsky per convincere il Pd'. Intervista a Paolo Flores d’Arcais - TutteLeNotizie : 'Modello Zagrebelsky per convincere il Pd'. Intervista a Paolo Flores d’Arcais - Peleo59 : RT @HuffPostItalia: 'Modello Zagrebelsky per convincere il Pd'. Intervista a Paolo Flores d’Arcais - gabrielepx : RT @HuffPostItalia: 'Modello Zagrebelsky per convincere il Pd'. Intervista a Paolo Flores d’Arcais -

(Di domenica 11 marzo 2018) Prima del vaffa a tutti, c'era stato l'urlo – "con questi dirigenti non vinceremo mai!" – scagliato contro la sinistra: senza parolacce, in giro-giro tondo: "Non avemmo il coraggio, io per primo, di organizzare quel movimento, senza preclusioni per un futuro anche di elezioni", raccontad'Arcais, direttore di Micromega, intellettuale della sinistra più critica nei confronti dei partiti, teorizzatore dell'irruzione della società civile nella politica. Guardando indietro alla piazza San Giovanni del settembre 2002, riempita da mezzo milione di persone da una manifestazione "organizzata in un mese, insieme a Nanni Moretti, Olivia Sleiter, Pancho Pardi", d'Arcais imputa anche a se stesso l'errore di aver lasciato disperdere quel desiderio di dire "basta" che c'era nella società, a cui erano riusciti a fare da "catalizzatore": "L'unico che ebbe ...