Minaccia gli automobilisti con una catena di ferro | 41enne denunciato a Terzigno

Allarme a Valtopina - grosso masso Minaccia abitazione - famiglia evacuata : Valtopina Allarme a Valtopina. Un grosso masso, di circa 3 metri per tre, si è distaccato dal costone roccioso finendo in un terreno in zona Balciano a Valtopina . L'Allarme è scattato ieri sera poco ...

Dazi - l'Ue preme gli Usa : 'Siamo alleati - no all'aumento'. Ma Trump Minaccia : 'Pronti a tassare le auto' : Bruxelles chiede l'esenzione all'aumento delle tariffe di acciaio e alluminio. Il presidente Usa minaccia di tassare anche auto e altri prodotti europei se l'Ue non dovesse abbassare le sue tariffe ...

Ora Erdogan Minaccia : toglierò Kobane ai curdi : L'offensiva turca sull'avamposto curdo di Afrin non è ancora terminata, ma il vulcanico presidente Erdogan già annuncia ulteriori avanzate del suo esercito in territorio siriano per 'sgominare i ...

Guida italiana Minacciata ad Auschwitz : “Qui non vogliamo stranieri” : Diego Audero, Guida italiana che lavora in Polonia da 11 anni, è stato minacciato da ignoti. Sul muro della sua casa è stato scritto: "La Polonia per i polacchi".Continua a leggere

Giornalista Rai Minacciata con un coltello dall’ex della tata della figlia : Giornalista Rai minacciata con un coltello dall’ex della tata della figlia L’uomo è convinto che sia colpa della reporter se la sua ex compagna, vittima di maltrattamenti, lo abbia lasciato. Continua a leggere L'articolo Giornalista Rai minacciata con un coltello dall’ex della tata della figlia proviene da NewsGo.

Una drammatica crisi idrica ha Minacciato la vita degli abitanti di Flint : una docu-serie fotografa le fratture sociali della città americana : La città americana di Flint, nel Michigan, è tristemente entrata nella cronaca nel 2014 quando una drammatica crisi idrica ha minacciato la vita dei suoi abitanti. A portare a questa crisi, che ha impattato sulle vite di centinaia di migliaia di persone, furono i tagli drastici e l’inadeguatezza dei progetti di investimento nelle infrastrutture idriche. Oltre 100,000 persone scoprirono di essere state esposte alla contaminazione da piombo ...

Dazi - Trump Minaccia rappresaglie su Bruxelles : "Tasse sulle auto europee" : Donald Trump alza i toni della guerra commerciale. Dopo aver annunciato l'aumento dei Dazi su importazioni di acciaio e alluminio, il presidente degli Stati Uniti ha minacciato una nuova tassa sulle ...

Una grandinata di multe per gli autovelox : la gente Minaccia ricorsi e blocchi stradali : La pagina Facebook «multe Milano-viale Fulvio Testi: Palo della luce 10-11» ha raccolto seicento adesioni in due giorni. E storie quasi drammatiche. C'è Simone che è arrivato «a dodici multe, ma sette me le devono ancora inviare». Un altro recordman giura di essere arrivato a trenta (e ha sicuramente azzerato i punti sulla patente). Giovanni ha preso «quattro multe in scooter da 183 euro ...

“Isola dei famosi - serio rischio chiusura”. Nuove accuse - la produzione ora trema. Non si placano le polemiche intorno al reality condotto da Alessia Marcuzzi. A Minacciare la fine anticipata non è solo la questione “canna”. Tutti i dettagli : La notizia ha del clamoroso. Ancora colpi di scena all’Isola dei famosi. Il “canna-gate” non accenna a placarsi, anzi. Dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte, le notizie continuano a rincorrersi. In puntata, Cecilia Capriotti avrebbe parlato di una riunione con gli autori in Honduras per parlare della questione marijuana, prima della denuncia live della ex pornostar. Inoltre, nell’audio di Chiara Nasti ...

Minaccia di morte moglie e figlio : arrestato : ERCOLANO. Un 43enne di Ercolano è stato arrestato dai carabinieri della locale tenenza per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, è stato bloccato dai militari mentre, piazzato sotto l'...

Ivanka - la dura con il sorriso. E gli Usa Minacciano Kim : New York - Donald Trump ricorre di nuovo alla frusta delle sanzioni per mettere in chiaro con la Corea del Nord che l'amministrazione non si discosterà dalla linea dura sino a quando Pyongyang non rimetterà in discussone il suo programma atomico. Alla frusta del presidente americano si pensava facesse da controaltare la diplomazia del sorriso della figlia Ivanka, giunta ieri in Sud Corea per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di ...

Eni : la Turchia Minaccia - la nave lascia Cipro. Il caso al consiglio di Bruxelles : Navi della marina di Ankara hanno impedito oggi alla Saipem 12000, la piattaforma affittata da Eni per l'esplorazione nelle acque intorno all'isola, di rompere il blocco imposto dalla Turchia il 9 febbraio