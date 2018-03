Milano | vasto incendio in cartiera a Cologno Monzese | il sindaco | “al momento nessun

Milano - vasto incendio in cartiera a Cologno Monzese : rogo sotto controllo - verifiche sulla presenza di amianto : sotto controllo l’incendio scoppiato in una cartiera a Cologno Monzese (Milano). “Stiamo verificando fisicamente la composizione dei materiali del tetto: al momento c’è il sospetto che parte del tetto fosse in amianto ma non è assolutamente detto che sia stato coinvolto nell’incendio. Comunque le prime analisi dei fumi escludono pericoli per la salute pubblica,” ha spiegato un dirigente dei Vigili del fuoco del ...

