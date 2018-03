Milano : vasto incendio in cartiera a Cologno Monzese : Un vasto incendio è scoppiato in una cartiera a Cologno Monzese nei pressi di Milano: sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, anche il nucleo Nbcr, la squadra che verifica l’eventuale presenza di amianto. Non ci dovrebbero essere persone coinvolte. L'articolo Milano: vasto incendio in cartiera a Cologno Monzese sembra essere il primo su Meteo Web.