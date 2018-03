Milano | Rocco Papalia fermato per guida senza patente Cinquemila euro di multa

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 marzo 2018), il boss di Buccinasco (), considerato uno dei più importanti capi della mafia calabrese al Nord è statodai carabinieri mentreva l’auto della moglie. Il risultato è stata unadie la comunicazione dell’infrazione al giudice di sorveglianza. Come riporta Il Giorno, il 67enne rischierebbe di essere assegnato ad una casa lavoro. Un provvedimento che i giudici, per via delle sue condizioni di salute, gli avevano precedentemente evitato. Il boss, originario di Platì, liberato dal maggio scorso dopo 25 anni di detenzione, era tornato a vivere a Buccinasco dove aveva anche l’obbligo di soggiorno. Su quest’ultimo, però, la difesa aveva fatto ricorso, vincendolo. La corte d’Appello diaveva ritenuto chenon fosse più socialmente pericoloso, revocandogli la misura della sorveglianza ...