Milano | pizza margherita | dove mangiarla davvero altro che Carlo Cracco spendendo meno

Carlo Cracco - prezzo esagerato per la Magherita a Milano / "Non è pizza" : gli esperti di Napoli insorgono : Carlo Cracco presenta la pizza nel suo ristorante in Galleria a Milano , una versione rivistata e dal costo esoso e subito esplode la polemica sul web: ecco perché!(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 12:36:00 GMT)

Spontini - la pizza made in Milano sfida kebab : 34 aperture in M.O. : Milano, 1 feb. , askanews, La pizza made in Milano di Spontini pensa in grande. Dalla bottega , storica dal 2003 per riconoscimento del Comune di Milano, in una traversa di corso Buenos Aires, via ...