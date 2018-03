Milano | Palazzo Citterio | restauri finiti | ad aprile il debutto del museo

Milano - il restauro di Palazzo Citterio L'opera di Paladino : «Un muro d'arte sopra alle rovine» : «Mi aggiravo fra le rovine, i sassi e i muri diroccati lasciati dai precedenti abitanti del Palazzo Citterio nel giardino che lo collega alla Pinacoteca di Brera. L'idea mi è venuta lì, guardando l'...

Milano - paura per l'incendio che sta divorando una cartiera. Evacuato un condominio - fiamme anche sulla facciata di un palazzo : paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Milano. Palazzo Marino in musica con il Quartetto di liuti : Domenica 11 marzo, alle ore 11:00, la rassegna Palazzo Marino in musica ospita in Sala Alessi il Quartetto di liuti

Milano. A Palazzo Reale una storia di grande collezionismo americano : Fino al 2 settembre 2018, nelle sale di Palazzo Reale a Milano, è aperta al pubblico “Impressionismo e avanguardie. Capolavori

Incendio in un palazzo di 14 piani a Milano : Paura alla periferia di Milano, dove le fiamme sono divampate in un palazzo di 14 piani in via Quarenghi 37. Dopo diverse ore l'Incendio è stato domato. Il rogo è partito dall’appartamento di una donna di 50 anni con problemi psichici, come hanno riferito i vicini di casa, che abita al terzo piano, proprio dove l’Incendio si è sviluppato. Appartengono alla cinquantenne due cani rimasti coinvolti nel rogo: uno è morto, ...

