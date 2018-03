Milano paga a Desio 62mila euro di tassa sui binari | Forza Italia | «Merito nostro»

Milano - Franca Caffa : “Solo i poveri pagano l’accoglienza. Politica denuncia la mancanza di case - ma poi non fa nulla” : “Ora dico una cosa che non si sente dire spesso: l’accoglienza la pagano solo gli italiani poveri. Quelli che aspettano una casa popolare e non l’avranno perché il numero di alloggi disponibili, già insufficiente, ora ora va diviso tra italiani e stranieri. È così che si sviluppa l’intolleranza. Ma la responsabilità è della Politica, che denuncia la mancanza di abitazioni ma non adotta le misure necessarie per risolverla”. Franca Caffa parla ...

Uber attiverà un codice promozionale per permettere a chi vive a Roma e Milano di andare a votare senza pagare la corsa : Si tratterà di due corse gratis da 20 euro ciascuna, che potranno essere usate anche per amici o parenti The post Uber attiverà un codice promozionale per permettere a chi vive a Roma e Milano di andare a votare senza pagare la corsa appeared first on Il Post.

Jessica Faoro - delitto via Brioschi/ Famiglia non paga funerali : dopo Don Rigoldi - ci pensa Comune di Milano : Jessica Faoro, il delitto di Via Brioschi: la Famiglia non paga i funerali e dopo l'offerta di Don Gino Rigoldi ci pensa il Comune di Milano a sostenere le spese e costituirsi parte civile(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 10:53:00 GMT)

A Milano la pizzeria dove decidi tu quanto pagare : Mangiare fuori e pagare troppo anche per una pizza e cocacola è capitato a tutti. Ora però c’è un posto che chiede a noi di valutare e di decidere quanto pagare: è Ambaradan, la nuova pizzeria che ha inaugurato il 26 gennaio a Milano (via Castelvetro, 20, che è una traversa di Corso Sempione). COME FUNZIONA Funziona così: quando arriva il conto valuti qual è il tuo indice di gradimento e in base a questo assegni un punteggio ...

Il pagante : live ai Magazzini Generali di Milano il trio nato dal web per presentare il singolo “Dress Code” : Sabato 3 Marzo torna ai Magazzini Generali con un imperdibile appuntamento live Il pagante. Il trio milanese, nato dal web, presenterà dal vivo il suo nuovo singolo “Dress Code” (https://www.youtube.com/watch?v=NZEJftyTl7s) uscito lo scorso 12 Gennaio, che vede la partecipazione del rapper Samuel Heron. Il brano in meno di 24 ore dalla pubblicazione ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali totalizzando oltre 1 milione e mezzo di ...

Milano - pm : “Restituire 1 - 8 milioni a Corona - ha pagato le tasse” : Milano, pm: “Restituire 1,8 milioni a Corona, ha pagato le tasse” I soldi rinvenuti in Austria erano regolari. Ma il magistrato ha chiesto la confisca della casa di lusso “fittiziamente” intestata a terzi Continua a leggere L'articolo Milano, pm: “Restituire 1,8 milioni a Corona, ha pagato le tasse” sembra essere il primo su NewsGo.