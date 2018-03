Milano | agente libero dal servizio salva un 17enne in metropolitana

Inter news - l'agente di Lautaro Martinez : "A Milano per giocare con Icardi" : Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha ammesso che la cessione di Icardi non sarebbe nei programmi: "L'idea è formare una coppia di attacco"

Milano : aggredisce agente in tribunale e tenta di rubargli pistola - bloccato : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - Ha aggredito un agente di polizia in tribunale e ha cercato di rubargli la pistola. Un cittadino marocchino di 35 anni è stato bloccato e arrestato a Milano da alcuni agenti di polizia e della polizia locale presenti in quel momento in un'aula delle direttissime del pal

MAROCCHINO COLPISCE AGENTE IN TRIBUNALE/ Ultime notizie - Milano : pugno in faccia per rubargli la pistola : MAROCCHINO COLPISCE AGENTE in TRIBUNALE a Milano: in un'aula per direttissima l'imputato all'uscita dalla gabbia si è scagliato contro un poliziotto nel tentativo di rubargli la pistola.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 19:06:00 GMT)

Milano - marocchino aggredisce agente : prova a disarmarlo in tribunale : prova a prendere la pistola del poliziotto e dopo lo colpisce con un pugno in pieno volto. L'episodio è avvenuto all'interno di un'aula delle "direttissime" del tribunale di Milano. Un imputato marocchino, secondo quanto avrebbero riferito alcuni testimoni, avrebbe provato a sottrarre l'arma all'agente picchiandolo mentre provava a difendersi. Dopo l'intervento di tre agenti della Polizia locale, ...

BIMBO DI 2 ANNI CADUTO SUI BINARI DELLA METRO A Milano/ Video - salvato dal 18enne Lorenzo e un agente Atm : BIMBO di 2 ANNI cade sui BINARI DELLA METRO: MILANO, salvato da un 18enne e un agente Atm. Alla fermata Repubblica, fermato in tempo il transito dei treni(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:30:00 GMT)

Milano - ferì a coltellate due militari e un agente in Centrale. La pm 'Dieci anni di condanna' : Dieci anni di carcere: è la richiesta di pena che la pm di Milano Maura Ripamonti ha chiesto, riconoscimento il vizio parziale di mente, per Ismail Tommaso Hosni, il 21enne italo tunisino a processo ...

Milano - ferì a coltellate due militari e un agente in Centrale. La pm : "Dieci anni di condanna" : Ismail Tommaso Hosni, 21 anni, attende la sentenza in carcere. La sua avvocata: "Il giovane violentato in carcere". In un altro filone, indagato anche per...

Ramires-Inter - ci siamo : l'agente è atteso a Milano : AGENTE A Milano - Come riporta Premium Sport , martedì è atteso a Milano l'agente del giocatore per parlare con la dirigenza nerazzurra e limare gli ultimi dettagli. Di proprietà Suning, con un ...

Calciomercato Inter - senti l’agente di Gaitan : “Vuole l’addio. Trasferimento a Milano? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez è ormai in dirittura d’arrivo ma non sarà l’unico colpo dell’Inter di questo gennaio. I nerazzurri trattano anche per Rafinha e Ramires. Ma non solo. L’intenzione del club meneghino è quella di ‘liberarsi’ di Joao Mario e per questo è stato proposto come pedina di scambio all’Atletico Madrid con Gaitan e Carrasco che piacciono molto all’Inter. Proprio ...

L'agente di Deulofeu a Milano! Summit col Napoli - parti vicine : le ultime : Cercato da Inter e Napoli , il procuratore di Deulo si è incontrato oggi, come riporta Sky Sport , con il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli (nessun incontro invece con l'Inter)...

Napoli - Deulofeu - l'agente è a Milano : parte l'assalto : Milano - Gerard Deulofeu lascerà il Barcellona . Destinazione Inter? Forse nelle intenzioni del giocatore. In blaugrana con l'arrivo di Coutinho e il recupero di Dembelé per lui non c'è più spazio. La ...