Milan | su Gigio Donnarumma siamo ai titoli di coda

Udinese-Milan - l'autogol di Gigio Donnarumma con la collaborazione di Leonardo Bonucci : Battuta d'arresto per il Milan, fermato sull'1-1 in trasferta dall'Udinese . Una buona prova per i ragazzi di Gennaro Gattuso , che subiscono il pari dopo essere restati in 10 per l'espulsione di ...

Juventus forza 7 col Sassuolo : che messaggio al campionato. Milan - autogol-Gigio : solo pari con l'Udinese : La Juventus manda un messaggio impressionante al campionato, demolendo il Sassuolo in casa: finisce addirittura sette a zero per i padroni di casa. Un match senza storia, in cui gli ospiti vengono ...

Il fattore K salva il Milan da Gigio : Forse, tra qualche settimana, bisognerà segnare sul calendario del Milan cinese la data del viaggio a Cagliari, domenica 21 gennaio dell'anno d'indecifrabile grazia 2018. E non solo perché il successo di ieri sera gli ha consentito di sorpassare in un colpo solo tre squadre in classifica e di vincere, per la prima volta, in rimonta dopo aver patito in circostanze del genere umilianti sconfitte. Conferma solenne quest'ultima del ...

Milan - Gattuso : ''Svolta? Non sono un mago''. Gigio Donnarumma recupera - Kalinic no : MilanO - 'Più sereni e tranquilli, ma anche stanchi ed acciaccati'. Rino Gattuso fa il borsino delle condizioni del Milan dopo la vittoria sull'Inter in Coppa Italia che ha regalato ai rossoneri la ...

Convocati Milan - la desicione di Gattuso su Kalinic e Gigio Donnarumma : l’elenco completo : Convocati Milan – Dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, il Milan si appresta ad affrontare la Fiorentina nel lunch match della 19^ giornata, l’ultima del 2017. Alla vigilia della sfida, Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei Convocati: presente l’acciaccato Gigio Donnarumma, niente da fare invece per Kalinic, Abate e Storari. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, ...

Milan - la rivincita di Antonio Donnarumma : “Parassita? Ci sono rimasto male. Tante stupidate su Gigio” : Milan, la rivincita di Antonio Donnarumma: “Parassita? Ci sono rimasto male. Tante stupidate su Gigio” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, LA rivincita DI Antonio Donnarumma – Una partita che cancella mille ironie. La vittoria del Milan nel derby ha anche un protagonista inatteso: Antonio Donnarumma. Ora non è più il fratello di Gigio, ...

La rivincita di Antonio Donnarumma : “Io parassita? Ecco cosa dico. Gigio non voleva che venissi al Milan…” : Prima l’infortunio di ‘Gigio’ poi quello nel riscaldamento di Storari hanno permesso ad Antonio Donnarumma di debuttare con la maglia nel Milan. Il fratello del 99 rossonero è stato uno dei protagonisti della vittoria del Milan nel derby di Coppa Italia con l’Inter. Fondamentale soprattutto la parata su Joao Mario, più di un rigore in movimento. Al termine del match Antonio Donnarumma ha voluto togliersi qualche ...

Calciomercato Milan/ News - se parte Gigio Donnarumma spunta Marchetti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: se Gigio Donnarumma lascerà nella sessione di gennaio si profila la possibilità di puntare Federico Marchetti della Lazio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:37:00 GMT)

Gigio Donnarumma salta Milan-Inter di Coppa Italia? Il problema all'inguine : Nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter , che potrebbe essere l'ultima partita in panchina per Gennaro Gattuso , potrebbe non giocare Gigio Donnarumma . Secondo quanto si apprende, il portiere ...