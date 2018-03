Milan | Gattuso avvisa l’Arsenal | “non veniamo a Londra per una scampagnata | non è ancora

Calcio - Serie A 2018 : Genoa-Milan 0-1. André Silva al 94' fa gioire Gennaro Gattuso. VAR protagonista : Vittoria all’ultimo respiro per il Milan in casa del Genoa nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di Calcio: la sfida delle 18.00 viene decisa al 94′ dal redivivo André Silva, entrato in campo nella ripresa al posto di Calhanoglu, al termine di una partita nella quale il vero protagonista è stato il VAR, che ha annullato una rete per parte. Il primo gol in campionato dell’attaccante rossonero permette al Milan di ...

Genoa-Milan - dalle 18.00 La Diretta Gattuso chiede ai suoi di dimenticare l'Arsenal : Genoa e Milan si sfidano a Marassi nella partita delle ore 18 della domenica; entrambe le squadre hanno visto il proprio match rinviato la scorsa settimana e giocano oggi con l'obiettivo di tornare ...

Milan - Gattuso a colloquio con i suoi giocatori : ecco cosa è successo Video : Il Milan di Gennaro Gattuso [Video] è uscito sconfitto dall’andata degli ottavi di Europa League contro l’Arsenal di Arsene Wenger. I rossoneri sono stati sconfitti col punteggio di 2-0 dagli inglesi, i quali hanno palesato una migliore condizione fisica ed una maggiore abitudine a disputare incontri di questo tipo. Nella squadra rossonera, infatti, solo il capitano Leonardo Bonucci può vantare un curriculuum importante in Europa, mentre per il ...

Milan - Gattuso : 'Pensiamo al Genoa - ma a Londra non andremo in gita' : Il Milan deve mettersi alle spalle la sconfitta contro l'Arsenal. 'Col Genoa dovremo battagliare, colpo su colpo', avvisa Rino Gattuso. Genoa. 'Da quando è arrivato Ballardini, stanno facendo ...

Milan - Gattuso : “la legnata con l’Arsenal ci farà crescere” : “La legnata con l’Arsenal ci farà crescere, l’importate e’ guardare avanti con entusiasmo e grande voglia”. Rino Gattuso si aspetta una reazione dal suo Milan dopo il ko di Europa League e l’atmosfera degli ultimi giorni a Milanello lo conforta. “Mi e’ piaciuta, ho visto pochi sorrisi, tante facce arrabbiate e grandissima voglia in allenamento. E’ quello che voglio, ma domani conta la prova ...

Milan - carica Gattuso : "Non andremo in gita a Londra" : Il tecnico rossonero: "Ora reagiamo col Genoa, poi penseremo all'Arsenal. E' stata una batosta, ma ci servirà"

Genoa-Milan - svolte dalla panchina : Gattuso - chi 'Balla' a Marassi? : Cambiare in corso d'opera? A volte paga, eccome. Prendete le novità di novembre in casa Genoa e Milan, squadre in ginocchio al capolinea delle gestioni targate Juric e Montella. Se Ballardini aveva ...

Milan - Gattuso sprona la squadra dopo la sconfitta : discorso pre-allenamento : Secondo Sky Sport , prima della seduta d'allenamento odierna sostenuta a Milanello Rino Gattuso ha riunito la propria squadra per spronarla post K.O. contro l'Arsenal. Tanti i volti cupi stamani nel centro ...

Milan - Maldini al fianco di Gattuso : “merita la riconferma” : “Il lavoro di Gattuso è da apprezzare, merita senza dubbio la riconferma. Sono pentito di non essere tornato al Milan? No, assolutamente. Le mie decisioni sono state prese dopo aver fatto dei ragionamenti e sono assolutamente convinto della scelta che ho fatto”. Paolo Maldini, a margine di un evento William Hill, auspica che il suo ex compagno di squadra Gattuso possa restare sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione e ...

Maldini elogia Gattuso : Rino ha grandi qualità. Milan in Champions? Difficile : Paolo Maldini è stato sicuramente uno dei difensori più forti della storia del calcio. L'ex bandiera e capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio si è sempre distinto per le sue grandi doti da calciatore, ma anche per la sua umiltà e correttezza nel rettangolo di gioco. Maldini è da sempre legato al Milan e a margine di un evento organizzato da William Hill, ha speso parole d'elogio per Gattuso e per la squadra nonostante ...

Milan - Maldini : 'Gattuso ha grandi capacità - ma per la Champions è dura'. Poi apre a un futuro in Federazione : Il mondo del calcio mi è sempre piaciuto, ma non è detto che debba per forza starci dentro'. GLI AUGURI ALL'INTER - 'I 110 anni dell'Inter? C'è sempre stato rispetto e rivalità. Quando ho iniziato a ...

Milan - Gattuso deve ritrovare testa - corsa e "peso" : La legnata sui denti, per dirla alla Gattuso, è arrivata sul più bello. Quanto avrà fatto male, lo diranno i prossimi impegni, a partire dalla trasferta di domenica in casa del Genoa. Di sicuro, ...