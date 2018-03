Milan | Gattuso a colloquio con i suoi giocatori | ecco cosa è successo

Milan - Gattuso : 'Pensiamo al Genoa - ma a Londra non andremo in gita' : Il Milan deve mettersi alle spalle la sconfitta contro l'Arsenal. 'Col Genoa dovremo battagliare, colpo su colpo', avvisa Rino Gattuso. Genoa. 'Da quando è arrivato Ballardini, stanno facendo ...

Milan - Gattuso : “la legnata con l’Arsenal ci farà crescere” : “La legnata con l’Arsenal ci farà crescere, l’importate e’ guardare avanti con entusiasmo e grande voglia”. Rino Gattuso si aspetta una reazione dal suo Milan dopo il ko di Europa League e l’atmosfera degli ultimi giorni a Milanello lo conforta. “Mi e’ piaciuta, ho visto pochi sorrisi, tante facce arrabbiate e grandissima voglia in allenamento. E’ quello che voglio, ma domani conta la prova ...

Milan - carica Gattuso : "Non andremo in gita a Londra" : Il tecnico rossonero: "Ora reagiamo col Genoa, poi penseremo all'Arsenal. E' stata una batosta, ma ci servirà"

Genoa-Milan - la conferenza stampa di Gattuso LIVE : Obiettivo riscatto. Dopo la pesante sconfitta casalinga in Europa League contro l'Arsenal di giovedì, i rossoneri vogliono subito tornare a vincere, per continuare a inseguire il sogno Champions. Di ...

Genoa-Milan - svolte dalla panchina : Gattuso - chi 'Balla' a Marassi? : Cambiare in corso d'opera? A volte paga, eccome. Prendete le novità di novembre in casa Genoa e Milan, squadre in ginocchio al capolinea delle gestioni targate Juric e Montella. Se Ballardini aveva ...

Milan - Gattuso sprona la squadra dopo la sconfitta : discorso pre-allenamento : Secondo Sky Sport , prima della seduta d'allenamento odierna sostenuta a Milanello Rino Gattuso ha riunito la propria squadra per spronarla post K.O. contro l'Arsenal. Tanti i volti cupi stamani nel centro ...

Milan - Maldini al fianco di Gattuso : “merita la riconferma” : “Il lavoro di Gattuso è da apprezzare, merita senza dubbio la riconferma. Sono pentito di non essere tornato al Milan? No, assolutamente. Le mie decisioni sono state prese dopo aver fatto dei ragionamenti e sono assolutamente convinto della scelta che ho fatto”. Paolo Maldini, a margine di un evento William Hill, auspica che il suo ex compagno di squadra Gattuso possa restare sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione e ...

Maldini elogia Gattuso : Rino ha grandi qualità. Milan in Champions? Difficile : Paolo Maldini è stato sicuramente uno dei difensori più forti della storia del calcio. L'ex bandiera e capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio si è sempre distinto per le sue grandi doti da calciatore, ma anche per la sua umiltà e correttezza nel rettangolo di gioco. Maldini è da sempre legato al Milan e a margine di un evento organizzato da William Hill, ha speso parole d'elogio per Gattuso e per la squadra nonostante ...

Milan - Maldini : 'Gattuso ha grandi capacità - ma per la Champions è dura'. Poi apre a un futuro in Federazione : Il mondo del calcio mi è sempre piaciuto, ma non è detto che debba per forza starci dentro'. GLI AUGURI ALL'INTER - 'I 110 anni dell'Inter? C'è sempre stato rispetto e rivalità. Quando ho iniziato a ...

Milan - Gattuso deve ritrovare testa - corsa e "peso" : La legnata sui denti, per dirla alla Gattuso, è arrivata sul più bello. Quanto avrà fatto male, lo diranno i prossimi impegni, a partire dalla trasferta di domenica in casa del Genoa. Di sicuro, ...

Milan - Gattuso e Bonucci/ I due in coro : "Non abbiamo giocato da squadra - ma in casa dell'Arsenal..." : Milan, Gattuso e Bonucci: i due in coro sottolineano come non sia arrivata una prestazione da squadra ma spingono per un ritorno in Inghilterra dove non si andrà per fare una gita.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:30:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Non andremo a Londra in gita' : MilanO - 'Non è finita ma sarà molto, molto difficile' . Rino Gattuso sa bene che serve un'impresa per ribaltare lo 0-2 di San Siro con l' Arsenal , ma promette che giovedì prossimo il suo Milan farà ...

Europa League - l’Arsenal “punisce” il Milan. Gattuso : “abbiamo faticato e sbagliato tanto” : Europa League– Sconfitta netta del Milan in Europa League contro un Arsenal sembrato superiore ed in salute. Mister Gattuso, a fine partita, non nasconde un pizzico di delusione: “abbiamo faticato e sbagliato tanto. L’Arsenal ci è stato superiore: hanno qualità e quella non si compra al supermercato. Dobbiamo comunque guardare già al Genoa”. Anche il fattore esperienza ha giocato un ruolo importante: “Chi gioca a ...

Milan - Gattuso : 'Non è finita ma sarà molto difficile' : 'Non è finita ma sarà molto, molto difficile'. Rino Gattuso sa bene che serve un'impresa per ribaltare lo 0-2 di San Siro con l'Arsenal, ma promette che giovedì prossimo il suo Milan farà il possibile.