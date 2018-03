Migranti | Papa Francesco | ' Non sono nemici | rabbia e paura sono malattie'

Papa Francesco va da Sant'Egidio e bacchetta quei cristiani che non aprono le porte ai Migranti : Secondo il Papa il futuro del mondo appare incerto. Guardate quante guerre aperte!'. Poi un ringraziamento per avere reso possibile i 'corridoi umanitari Com'è possibile che, dopo le tragedie del ...

Papa : Migranti - alle parole seguano impegni concreti : ... anzi, l'impegno si è rafforzato in considerazione delle condizioni disumane in cui versano milioni di fratelli e sorelle migranti e rifugiati in diverse parti del mondo", ha sottolineato il Papa. "...

Vaticano - nella squadra di atletica del Papa entrano due Migranti musulmani : La squadra podistica del Papa composta da settanta dipendenti della Santa Sede con questa iniziativa simbolica ha deciso di mostrare il valore aggregativo dello sport, adottando simbolicamente i due ...

Papa : su Migranti aprire dialogo governi : 15.16 "Incoraggiare gli Stati a concordare risposte più adeguate ed efficaci alle sfide poste dai fenomeni migratori", "sulla base dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa". Questo l'invito del Papa ai membri dell'International Catholic Migration Commission (ICMC), in plenaria a Roma. "dialogo aperto e sincero coi governi per liberare gli oppressi, gli scartati e gli schiavi di oggi","richiamare ciascuno alle proprie ...

Papa Francesco traccia la road map per i Migranti : 'Gli Stati li accolgano rispettando gli accordi' : ... 'Mi rallegro che molte delle Conferenze episcopali qui rappresentate stanno camminando in questa direzione, in una comunione di intenti che testimonia al mondo intero la sollecitudine pastorale ...

Migranti contesi : il papà salvato dalla ong - il figlio riportato indietro dai libici : PALERMO - Un padre separato dal suo bambino di 10 anni con il quale aveva intrapreso il viaggio verso l'Europa, uno zio che si vede strappare dalle mani la nipotina di 7 anni che gli urla: ' Zio, ti ...

Papa : 'Fermare l'inquinamento - i naufragi di Migranti e i bombardamenti' : "Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità", dice il Papa nel suo Messaggio per la Quaresima 2018: "la terra è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; ...

Erdogan - udienza con il Papa su Gerusalemme - Migranti e diritti umani. Scontri al sit-in di protesta : Francesco ha donato al presidente turco un angelo della pace. Dopo l'udienza in Vaticano, Erdogan vede Mattarella, poi Gentiloni. Scontri tra manifestanti e polizia al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco a Castel Sant'Angelo, due fermi

Migranti - vescovi : "Stranieri? Allora lo sarebbe anche il Papa" : "Per noi non esistono stranieri, sennò per la Chiesa italiana il primo straniero sarebbe il Papa, che vive in un altro Stato: il Vaticano...". Il cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei ...

Migranti : oltre 15mila minori arrivati in Italia soli. Il Papa : La paura è legittima - ma non condizioni le scelte : E' uno dei dati evidenziati nella ricerca di Save the Children, nella giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Giornata in cui arrivano anche le parole di Papa Francesco

Migranti - il Papa : 'La paura di accogliere è legittima ma non condizioni le scelte' : Nel mondo di oggi, per i nuovi arrivati, accogliere, conoscere e riconoscere significa conoscere e rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei Paesi in cui sono accolti. Significa pure ...

Papa Francesco : Migranti rispettino leggi dei Paesi che li accolgono - : Nella sua omelia, il pontefice ha parlato delle paure di chi accoglie ("non è peccato, ma non possiamo farcene condizionare") e dei doveri di chi è invece accolto

Papa : accogliere - superare paure Migranti : 13.18 Le paure di accogliere i migranti, ma anche di chi arriva, "sono legittime, fondate su dubbi pienamente comprensibili da un punto di vista umano. Avere dubbi e timori non è un peccato.I peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, alimentino l'odio e IL rifiuto". Così il Papa in occasione della Giornata del migrante. "L'incontro con l'altro ...